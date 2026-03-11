Jocelle Koh

アジアの音楽シーンを伝えるウェブメディア「Asian Pop Weekly」を運営し、デジタルディストリビューター「Believe」のAPACチームの一員としても活躍するJocelle Kohが、Tunecoreとのコラボレーションでポッドキャスト番組「the fluffle podcast」第2シーズンをスタートさせた。毎月第1木曜日に更新し、2026年12月まで全10回配信するという。

Jocelle Kohは、womxn in musicコレクティブ「fluffle」の創設者でもある（編集部註：womxnとは、シスジェンダーの女性だけでなく、トランス女性やノンバイナリーなど幅広いジェンダーアイデンティティを持つ人々を含む表現として生まれたwomenの代替表記のひとつ）。そんな彼女が発信してきたポッドキャスト「the fluffle podcast」は配信開始から1年を経て、3月5日よりPodcastの第2シーズンをスタートさせた。第2シーズンでは、これまでインタビュアーを務めてきたJocelle Koh本人が、ゲストとして語る側に回っている。聞き手となるのは、アジア系オーストラリア人のラジオパーソナリティ／DJでありアーティスト・マネージャーを兼ねるSmall FRY氏だ。

これまでの第1シーズンでは、Dizzy Dizzo（台湾）、Amber Akilla（上海）、Tyen Rasif（シンガポール）といったアジアの音楽シーンを牽引する多様なwomxnたちに注目し、各々の領域で確固たるキャリアを築きながらも枠にとらわれない活動を展開する「マルチハイフネート」たちのプロフィールを深掘りしてきている。一方、第2シーズンでは「好奇心のままに、どこまでも探求する」をテーマとし、シンガポール、日本、台湾、カナダ、オーストラリアから集結したゲストたちと多彩なトピックを縦横無尽に語り合う予定になっている。

「第1シーズン全体を通じて、私たちは、内なる自信を養うことや自分の主体性に根ざすこと、そして、クリエイティブなプロセスにおいて自己とその価値を信じることをテーマに据えてきました。そろそろ私自身が実践してみせるべき時だと感じ、それらのテーマを自らの経験の中でをどう体現してきたかを少しお話ししてみようと思ったのです」──Jocelle Koh

第2シーズン「エピソード1」では、思春期から青年期にかけての経験を振り返りながら、シンガポールやオーストラリア、台湾を行き来して育ったバックグラウンドや、若き女性として音楽業界で歩む日々がいかに自分を形成し、情熱の源となってきたかが語られている。クリエイティブな活動を持続させる工夫と継続の大切さ、音楽を情熱と仕事の両面で両立させるためのバランスについても触れている。

「このシーズンでは、サステナビリティ、信仰、AI、サーフィン、演技といったように、様々な対象に情熱を注ぐwomxn in musicたちから多くを学んできました。私は筋金入りの趣味人。好奇心の赴くままに、合理性なんて気にせず突き進んできたことが、クリエイティブ面での充実感と自己肯定の核にあるのだと感じています。女性の探求心が家父長制の枠内に制限されてきた歴史を考えれば、womxnが自らの興味を解き放つことは、それだけで立派なアクティビズム（社会的実践）だと言えるのではないでしょうか」──Jocelle Koh

一方コラボレーションしているTuneCoreは、音楽のダイバーシティとインディペンデンスを支援し続けて20年の歴史を重ねており、今シーズンのPodcastでは、AIやデジタル音楽倫理、女性のエンパワーメントなど、音楽業界を多角的な視点で捉えるトピックを扱う方針だという。彼らは2006年以来50億ドルを超える収益をアーティストに還元し、その活動を支援すると同時に、女性アーティストの権利向上や透明性の確保にも永く貢献してきた立場でもある。

「Tunecoreは、20年にわたり音楽シーンにおける多様性と独立性の推進に取り組んできました。fluffleが今シーズンのテーマに掲げる「探求と好奇心」は、多様なアーティストを支える私たち自身の理念ともまさしく重なります。アジア中の女性たちの好奇心と主体性を支えることで、fluffleは業界の慣習に挑み、次世代のクリエイターを勇気づけるポジティブな連鎖を生んでいます。その第2シーズンに関わることができることを、とても嬉しく思っています」──Cyrus Chen（Tunecore東南アジア地区ヘッド）

「the fluffle podcast」

第2シーズン第1エピソード「Drawing on your inner strength with Jocelle Koh ft.Small FRY」

2026年3月5日配信

※Spotify、iTunesにて聴取可能

◆fluffleオフィシャルサイト

◆fluffleオフィシャルInstagram