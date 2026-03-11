長渕剛、アリーナツアーファイナル・Kアリーナ横浜公演を映像作品化
長渕剛が、2025年10月より全国4都市で開催されたアリーナツアー＜7 NIGHTS SPECIAL in ARENA 2025＞のファイナルとなったKアリーナ横浜公演を収録したDVD・Blu-rayをリリースする。
2025年に全国を駆け抜けたホールツアー＜HOPE＞公演の熱狂が冷めやらぬ中での開催となった本アリーナツアー。作品内ではKアリーナ史上初となった、会場内を縦横無尽に飛行するドローン映像も見どころだ。
長渕剛公式サイトでは、本日から一般先行予約を開始。本商品は長渕剛オフィシャル・オンラインストア限定販売商品となる。
◾️『TSUYOSHI NAGABUCHI 7 NIGHTS SPECIAL in ARENA 2025』
2026年4月29日発売
https://tsuyoshinagabuchi.com/disc_7nights2025/
・DVD1枚 8,800円（税込）
・Blu-ray1枚 8,800円（税込）
※本商品は長渕剛オフィシャル・オンラインストア限定販売商品です。一般の音楽ソフト取扱店・ECサイトでの販売はございません。
収録日:2025年11月28日
▼収録曲（約129分予定）
家族
HOPE
黒いマントと真っ赤なリンゴ
豚(BUTA）
STAY DREAM
人間になりてえ
明日の風に身をまかせ
蝉 semi
交差点
巡恋歌
ファイティングポーズ
かましたれ！
青春
自分のために
明日へ向かって
俺たちのキャスティング・ミス
▼アンコール
勇次
Success
BLOOD
▼特典映像（約60分予定）
ARENA TOUR 2024 “BLOOD” Special Digest
◆長渕剛 オフィシャルサイト