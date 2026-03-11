長渕剛が、2025年10月より全国4都市で開催されたアリーナツアー＜7 NIGHTS SPECIAL in ARENA 2025＞のファイナルとなったKアリーナ横浜公演を収録したDVD・Blu-rayをリリースする。

2025年に全国を駆け抜けたホールツアー＜HOPE＞公演の熱狂が冷めやらぬ中での開催となった本アリーナツアー。作品内ではKアリーナ史上初となった、会場内を縦横無尽に飛行するドローン映像も見どころだ。

長渕剛公式サイトでは、本日から一般先行予約を開始。本商品は長渕剛オフィシャル・オンラインストア限定販売商品となる。

◾️『TSUYOSHI NAGABUCHI 7 NIGHTS SPECIAL in ARENA 2025』

2026年4月29日発売

https://tsuyoshinagabuchi.com/disc_7nights2025/ ・DVD1枚 8,800円（税込）

・Blu-ray1枚 8,800円（税込）

※本商品は長渕剛オフィシャル・オンラインストア限定販売商品です。一般の音楽ソフト取扱店・ECサイトでの販売はございません。 収録日:2025年11月28日 ▼収録曲（約129分予定）

家族

HOPE

黒いマントと真っ赤なリンゴ

豚(BUTA）

STAY DREAM

人間になりてえ

明日の風に身をまかせ

蝉 semi

交差点

巡恋歌

ファイティングポーズ

かましたれ！

青春

自分のために

明日へ向かって

俺たちのキャスティング・ミス ▼アンコール

勇次

Success

BLOOD ▼特典映像（約60分予定）

ARENA TOUR 2024 “BLOOD” Special Digest