SANTAが新曲「大丈夫」をリリースした。

誰かに心配をかけたくなくて、つい口にしてしまう「大丈夫」という言葉。 本作は、そんな誰しもの日常にある不器用な強がりと、相手を思いやるからこそ生まれる心の痛みを、SANTA自身が作詞し、温かくも切ないメッセージとして綴った楽曲だ。これまで様々なスタイルの楽曲を発表してきたSANTAだが、本作は彼にとって最もストレートなJ-POPソングに仕上がっている。

◆ ◆ ◆

【SANTA コメント】

この曲を書いたのは2025年7月。 否定されるより、可哀想だと思われる、その優しさの方が耐えられないという事を知りました。 初めて誰にも言わずに地元に逃げました。 涙を堪えながら、「大丈夫だよね？」と聞いてくれたあなた。 心の中を隠し合って、肩を震わせ合って、 特にあなたには、弱さを隠したい僕は「大丈夫だよ。」と伝えました。 君にとってのあなた。 それが恋人でも母でも、友でもいい。 大丈夫という三文字に込められた思いを大切にしてもらえれば幸いです。

◆ ◆ ◆