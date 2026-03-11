お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（32）が、10日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。スキンケアについて語った。

美容の話題になり、「肌が綺麗ですもんね」と指摘されたお笑いタレント・ハリウッドザコシショウは「よく言われる」と肯定。しかし日頃の手入れは「やってない、ニベアぐらい」と打ち明けた。

そして「ニベアは足とか。最近カサカサするから塗るぐらい」と明かすと、お笑いタレント・みなみかわは「何もしないほうがいいとも言われてますから」と推測した。

自身について、みなみかわは「髪の毛は剃った時にヒリヒリするから、化粧水ぐらいはしますけど、基本はあんまりしない」といい、「（顔に）化粧水とかをやっちゃうと、肌が頑張らんって聞いたことがある」と解説。「一説ですけどね」と断りながら、「だから実は“何もしないほうがいいんちゃうか説”みたいなのがある」と紹介した。

これを受けて、松井は「僕は化粧水と乳液は、ここ1年ぐらい」と説明。「奥さんが、あんまり合わなかったやつを“使いな”って置いといてくれるんで、使ってますね」と話した。

「僕は全然何でもいいんで。もともと肌が強いほうですし」と続けたが、「効果があるかは分かんないですね」とも語っていた。