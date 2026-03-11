お笑いコンビ、サンドウィッチマン伊達みきお（51）が11日、自身のブログを更新。宮城・気仙沼市を訪問したことを報告した。

伊達は「東日本大震災の発生から15年。今年も、宮城県気仙沼市に来ています」と報告し「今日も気仙沼で色んな方とお話しました。ご家族が亡くなられた方、未だ行方不明のご家族がいる方…。無事だった我々なんかにはどうやったって同じ気持ちにはなれないけど、これからも出来る限り寄り添って生きたい」と宣言した。

続けて「震災前の町からは想像がつかない位にキレイに立派に整備された町。今年は、我々が15年前に津波から避難した安波山ではなく、あの日の午前中にロケで行っていた場所で14時46分を迎えるつもり」と明かした。

また「星空が綺麗で、本当に綺麗で。。東京と同じ空とは思えない程の星空。たった5分空を眺めると流れ星が必ず見れる星空。本来、こんなに綺麗な星空なのに、震災の日の夜、気仙沼の空はオレンジ色でした。津波で重油タンクが流されて、その重油に火がつき、とにかく火事が凄くて空まで明るかった。何年経っても、あの怖かった時間とか音とか匂いは忘れない」と当時を振り返った。

伊達は「震災当日から、まずは復旧、そして復興と、ずーっと走り続けてる方は15年はあっという間だと話してくれました。何だかんだ、やる事が多過ぎたからねーって。俺ら、15年前はまだ36歳だったんだ。51歳だもんなー。今。経験した大人が、しっかりと子ども達に伝えて行かないとですね。改めて、この日は強く思います。2026 3 11 気仙沼大島より」と投稿を結んだ。