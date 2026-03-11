A.P.C.別注TシャツをFREAK'S STOREが3月中旬発売。シンプルで洗練されたロゴがデザイン

フランス発ブランドA.P.C.（アー・ペー・セー）に別注したTシャツが、FREAK'S STORE（フリークス ストア）から3月中旬に発売される。シンプルで洗練されたロゴがデザインされたTシャツ2型を展開。

A.P.C.は、創業者ジャン・トゥイトゥが1999年に音楽部門「A.P.C. SECTION MUSICALE」を立ち上げるなど、音楽カルチャーとも関係の深いブランドとして知られている。

今回、FREAK’S STOREが展開するのは「別注 A.P.C. BRODE T-SHIRTS」「別注 RUE MADAME T-SHIRTS」の2型で、両型ともにA.P.C.定番のブランドロゴ刺繍の色とシルエットを別注している。

刺繍はボディと微配色のカラーに調整し、洗練されたデザインに変更。シルエットはリラックス感のあるシルエットに微調整し、タイトすぎず大きすぎない絶妙なサイジングに仕立てられている。

A.P.C.にFREAK’S STOREが別注したTシャツは、全国のFREAK’S STORE店舗・各種オンラインストアにて3月中旬に販売開始。価格は各アイテム16,500円（税込）となっている。

◼︎アイテム

別注 A.P.C. BRODE T-SHIRTS

ブランドロゴが胸のワンポイントに刺繍されたTシャツ。今季は”A.P.C.”のロゴ下の文字が無くなり、よりシンプルなデザインに。

別注 RUE MADAME T-SHIRTS

刺繍のロゴの”RUE MADAME”はパリ本社のあるマダム通りのことを指し、プリントとはまた違った高級感がある刺繍ロゴTシャツ。

【発売情報】

発売日：3月中旬カラー：WHITE/BLACK/GRAY ※GRAYカラーは一部店舗限定での販売。サイズ：S/M/L価格：16,500円(税込)取り扱い店舗：ルミネ立川店/ルミネエスト新宿店/ルミネ横浜店/ルミネ大宮店/ルミネ北千住店/ルクア大阪店/札幌ステラプレイス店/天王寺ミオ店/なんばパークス店/町田モディ店/金沢百番街Rinto店/アミュプラザ博多店/アミュプラザ小倉店

FREAK’S STORE 公式オンラインストア：https://www.daytona-park.com