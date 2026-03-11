アイドルグループ・Juice=Juiceの遠藤彩加里と林仁愛が表紙をかざる「週刊少年サンデー15号」（小学館）が、3月11日に発売された。Juice=Juiceの現役学生コンビが同誌グラビアに初登場する。

【画像】Juice=Juiceの遠藤彩加里と林仁愛が表紙『週刊少年サンデー』グラビアを試し読み

遠藤と林は、ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループJuice=Juiceのメンバー。昨年10月にリリースされた『盛れ！ミ・アモーレ』が、TikTokを中心にSNSで人気が拡大し、マクドナルドのコラボCMにも起用されるなど、現在注目を集めている。

今号のグラビアページでは、制服姿をはじめ、弓道場での部活動シーンや部屋着で過ごすお泊まり会など、さまざまなシチュエーションを通して2人の青春を切り取ったグラフを掲載。等身大の魅力を収めた内容となっている。

さらにデジタル版ではグラビアページが通常の8ページから20ページへ増量。誌面では見られないカットも楽しめる構成となっている。

なお今号の表紙はコンテンツプリントとして、ローソン、ファミリーマートなどコンビニのマルチコピー機で購入・印刷することが可能。L版写真紙200円、2L版写真紙400円、A4光沢紙600円（いずれも税込）で販売される。詳細は少年サンデー公式サイトをチェックだ。

（文＝リアルサウンド編集部）