100均のコスパが限界突破！「他所で買う半額以下じゃん」500円でもむしろ安い防災用品

ダイソーで見つけた防災グッズがスゴイ！今回GETしてきたのは、コスパ抜群な吸水シートです。類似品を通販サイトで買うよりもお安く、消耗品なのでお財布に優しいのがGOOD。実力も申し分なく、いざというときに役立つ防災グッズとして、1セット備えておくと安心できるアイテムですよ。詳しく見ていきましょう！

商品情報

商品名：災害対策用吸水シート

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：38cm×55cm

内容量：5枚

吸水量：7L

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480936970

コスパが限界突破！ダイソーの防災グッズが凄すぎる

最近、100円ショップでも防災グッズが充実してきていますが、その中でも「これはコスパがすごい！」と感じたのがダイソーの『災害対策用吸水シート』です。価格は￥550（税込）ですが、内容を見るとむしろ安いと感じるレベルの商品でした。

この吸水シートは、大雨・台風時の水漏れや浸水対策、水たまりの水抜きなどに使えるアイテム。使い方は、水たまりがある場所に中のシートが片寄らないように敷き、約5分ほど放置するだけ。サイズは約38cm×55cmと大きめで、1枚あたりの吸水量は約7L。5枚入りなので、1パックでかなりの量の水に対応できそうなのも安心ポイントです。

ダイソーの『災害対策用吸水シート』を実際に使ってみた！

簡単な実験として、お皿に約100mlほどの水を入れて吸水させてみました。シートを置いてみると、ほんの数秒ほどで水がきれいに吸収されました。目に見えて水がなくなっていくので、思わず「おお！」と声が出るほど。少量の水であればかなりスピーディーに吸ってくれる印象です。

窓辺から入り込んだ雨もこの通り。吸水力が高いので、突然の雨漏りなどにも役立ちそうです。

水を吸うとシートはそれなりに重くなりますが、内部にしっかり水分を閉じ込めてくれるため、強く絞ったりしない限りは水がしたたることはありませんでした。後処理もしやすいのがありがたいです。

今回はダイソーの『災害対策用吸水シート』をご紹介しました。

類似品を通販サイトで探してみると、1枚あたり約292円ほどする場合も。それを考えると、5枚入りで500円なのはかなりの高コスパです。

さらに、そこまでかさばらないのも魅力で、保管も簡単。いざというときに役立つ防災グッズとして、1セット備えておくと便利ですよ。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。