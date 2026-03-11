「常にストックしときたい！」簡単にお店っぽいメニューを作れる100均食品

たまに食べたくなる、カレーにナンの組み合わせ。思い立ったときに自宅で手作りできたら最高ですよね。なんとダイソーで、水さえあれば手軽に作れるナンミックスを発見しました！こねてトースターで焼くだけで超簡単。いつでも焼きたてのナンを食べられます！好みでアレンジも楽しめるので、ストックしておくと便利ですよ◎

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ハウス ナンミックス ミニ 65g

価格：￥108（税込）

内容量：65g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4902402854433

おうちでナンを簡単に作れる！ダイソーで見つけたお手軽ミックス粉が便利

カレーにナンの組み合わせって、たまに食べたくなりますよね。お店で食べるのは格別ですが、おうちでナンを手作りする楽しさもあります。

先日ダイソーの食品売り場でこんなものを見つけました。『ハウス ナンミックス ミニ 65g』という商品です。

ナンを自宅で作れるミックス粉です。価格は108円（税込）。

あの有名な「ハウス食品」が製造しているということもあり、美味しく作れそうだったので購入してみました！

材料はこのナンミックスと水だけ！作り方もとても簡単です。

まず、ボウルにナンミックスと水40ml（大さじ2と2／3）を入れます。

生地がまとまり、なめらかになるまでよくこねます。

おおよそ5分程度が目安です。

こね終わったら2等分にします。わけてから5分ほど寝かすと、よりふっくら仕上がります。

厚さ5mmくらいに伸ばします。ちなみに、三角形の方はプレーン、丸い方はとろけるスライスチーズを入れてみました。

オーブントースターで軽く焼き色がつくまで加熱します。1000Wで5分、1300Wで4分が目安です。

我が家にはトースターが無い為、今回はフライパンで焼きました。

むっちり感を味わえるナンが完成◎好みのアレンジも楽しみやすい！

作業工程も少なく、調理時間も短めで簡単にナンが完成しました！

1袋でだいたい1人前分の量が作れます。

早速味わってみました！正直なところ、お店の“ふわっ＆パリッ”とした本格的なナンには敵いません。

ふわふわというよりも、小麦粉が詰まった“むっちり”とした食感のように感じました。

小麦粉をただ水で練ったものよりは、柔らかい食感を楽しめると思います。

しかしながら、簡単に作れて、且つ材料も少なくできる点は高評価ポイント！

今回はダイソーで販売されているカレー味のツナ缶につけて味わってみましたが、こちらも美味しくいただけました。

合計300円で、手軽にお店気分を味わえるのでおすすめです！

ちなみに、チーズ入りの方もなかなかいいお味でした。チーズの程よい塩味が効いていて、飽きの来ない美味しさです。

他にも、明太子マヨネーズを入れたり、ピザ生地代わりにしてみたり…プレーンのミックス粉なので自分好みにアレンジできるのも良いところ。

「今日はナンが食べたい気分！」と思い立ったときに短時間で作れて、焼きたてが食べられるので、ストックしておくと何かと便利ですよ◎

今回は、ダイソーで見つけた『ハウス ナンミックス ミニ 65g』をご紹介しました。売り場で見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。