「常にストックしときたい！」簡単にお店っぽいメニューを作れる100均食品
商品情報
商品名：ハウス ナンミックス ミニ 65g
価格：￥108（税込）
内容量：65g
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4902402854433
おうちでナンを簡単に作れる！ダイソーで見つけたお手軽ミックス粉が便利
カレーにナンの組み合わせって、たまに食べたくなりますよね。お店で食べるのは格別ですが、おうちでナンを手作りする楽しさもあります。
先日ダイソーの食品売り場でこんなものを見つけました。『ハウス ナンミックス ミニ 65g』という商品です。
ナンを自宅で作れるミックス粉です。価格は108円（税込）。
あの有名な「ハウス食品」が製造しているということもあり、美味しく作れそうだったので購入してみました！
材料はこのナンミックスと水だけ！作り方もとても簡単です。
まず、ボウルにナンミックスと水40ml（大さじ2と2／3）を入れます。
生地がまとまり、なめらかになるまでよくこねます。
おおよそ5分程度が目安です。
こね終わったら2等分にします。わけてから5分ほど寝かすと、よりふっくら仕上がります。
厚さ5mmくらいに伸ばします。ちなみに、三角形の方はプレーン、丸い方はとろけるスライスチーズを入れてみました。
オーブントースターで軽く焼き色がつくまで加熱します。1000Wで5分、1300Wで4分が目安です。
我が家にはトースターが無い為、今回はフライパンで焼きました。
むっちり感を味わえるナンが完成◎好みのアレンジも楽しみやすい！
作業工程も少なく、調理時間も短めで簡単にナンが完成しました！
1袋でだいたい1人前分の量が作れます。
早速味わってみました！正直なところ、お店の“ふわっ＆パリッ”とした本格的なナンには敵いません。
ふわふわというよりも、小麦粉が詰まった“むっちり”とした食感のように感じました。
小麦粉をただ水で練ったものよりは、柔らかい食感を楽しめると思います。
しかしながら、簡単に作れて、且つ材料も少なくできる点は高評価ポイント！
今回はダイソーで販売されているカレー味のツナ缶につけて味わってみましたが、こちらも美味しくいただけました。
合計300円で、手軽にお店気分を味わえるのでおすすめです！
ちなみに、チーズ入りの方もなかなかいいお味でした。チーズの程よい塩味が効いていて、飽きの来ない美味しさです。
他にも、明太子マヨネーズを入れたり、ピザ生地代わりにしてみたり…プレーンのミックス粉なので自分好みにアレンジできるのも良いところ。
「今日はナンが食べたい気分！」と思い立ったときに短時間で作れて、焼きたてが食べられるので、ストックしておくと何かと便利ですよ◎
今回は、ダイソーで見つけた『ハウス ナンミックス ミニ 65g』をご紹介しました。売り場で見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。