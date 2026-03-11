床置きは絶対嫌！ごちゃつくモノをスッキリ設置できる100均の専用棚
商品情報
商品名：ルーターラック 壁掛け ピン固定タイプ
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：横幅20×奥行6.2cm
耐荷重量（約）：500g
販売ショップ：セリア
JANコード：4968951219260
ルーターの床置きをやめたい！壁に浮かせて設置できる専用ラック！『ルーターラック 壁掛け ピン固定タイプ』
一家に一台はあるであろうルーター。有線タイプやWi-Fiに対応しているものなど色々ありますが、配線と一緒に床へ置いていると、どうしてもごちゃっとした見た目になりがちです。
掃除のときに動かすのが面倒と感じることもあり、床置きは絶対したくない！という方も多いのではないでしょうか。
そこでおすすめしたいのが、セリアの『ルーターラック 壁掛け ピン固定タイプ』。ルーターを壁に設置できる専用ラックです。壁面に取り付けて使うシンプルな棚のような形状で、ルーターを上に載せて使います。
側面にあるくぼみは、ケーブルを通すための穴。配線を下へ逃がすことができるため、ケーブルがごちゃつきにくい作りになっています。
ルーターを床に置かずに設置できるので、配線まわりの見た目も整理しやすくなります。ルーターの置き場所を見直したいときに便利なアイテムです。
固定方法はピンを5か所に留めるだけ。手持ちのピンを使って壁面に固定することで、浮かせる収納ができます。対応するピンの太さは2mm以下です。
ピン5個で固定できる！浮かせてすっきり設置できる絶妙サイズ！
設置するときは、垂直で平らな壁面に対し、水平になる位置で取り付ければOKです。
ラックのサイズは約横幅20cm×奥行6.2cm。専用ラックというだけあって、ルーターを置いたときのサイズ感が絶妙！すっきり収まります。
ただし、ケーブルの張りには少し注意が必要です。ルーターから伸びるケーブルが少し突っ張った状態のまま置いたところ、ラックが傾いてピンごと外れてしまうことがありました。ケーブルが引っ張られすぎないように工夫するのがおすすめです。
設置してから現在3日ほど経過しましたが、位置の調整をしっかり行った後は問題なくキープできています。ルーターを浮かせて設置できるので、床まわりがすっきり見えるのは嬉しいポイント。掃除もしやすくなって一石二鳥です。
今回は、セリアの『ルーターラック 壁掛け ピン固定タイプ』をご紹介しました。床置きは避けたいけれど、専用の収納場所が決まらない…そんなときに試してほしいアイテムです。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。