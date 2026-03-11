はごろもフーズは、サンリオのキャラクターたちが描かれたコラボデザインのシーチキンを3月から順次販売を開始する。なお、店頭の商品は順次切替となり、販売開始時期は在庫状況によって異なる。

「シーチキン」×「サンリオキャラクターズ」オリジナルデザインのシーチキンは36種を展開する。オイル不使用／食塩不使用シーチキンLフレーク、オイル不使用／食塩不使用シーチキンマイルド、シーチキンEvery、オイル不使用シーチキンEveryの6種類のシーチキン70g缶が、20種類のサンリオキャラクターズとコラボしたオリジナルデザイン缶、合計で36種類が登場する。





「オイル不使用シーチキンLフレーク」は、ハローキティ、シナモロール、マイスウィートピアノ、タキシードサム、バッドばつ丸、けろけろけろっぴ、パティ＆ジミー（全7種）。油が入っていないのに、油漬の食感を再現したいつものおいしいシーチキン。きはだまぐろを使用したフレークタイプになっている。





「食塩不使用シーチキンLフレーク」は、ハローキティ、ポムポムプリン、クロミ、リトルツインスターズ、ポチャッコ、ウサハナ、ザ ボードビルデュオ（全7種）。素材の味を活かし、どんな料理にも合わせやすい食塩不使用の油漬シーチキン。厳選した低塩分のきはだまぐろ原料を使用したフレークタイプになっている。





「オイル不使用シーチキンマイルド」は、ハローキティ、ポムポムプリン、クロミ、リトルツインスターズ、マロンクリーム、ポチャッコ、はなまるおばけ（全7種）。素材の味を活かし、どんな料理にも合わせやすい食塩不使用の油漬シーチキン。厳選した低塩分のかつお原料を使用したフレークタイプになっている。





「シーチキンEvery」は、ハローキティ、シナモロール、ハンギョドン、マイメロディ（全4種）。油のコクとしっとり食感が味わえる油漬シーチキン。ぶりを使用したフレークタイプになっている。





「オイル不使用シーチキンEvery」は、ハローキティ、タキシードサム、マイスウィートピアノ、ポムポムプリン（全4種）。油が入っていないのに、油漬の食感を再現したいつものおいしいシーチキン。ぶりを使用したフレークタイプになっている。

今回コラボレーションするシーチキンは、2018年発売のオイル不使用シーチキン、2022年発売の食塩不使用シーチキン、2023年発売のシーチキンEveryの合計6種。現在販売しているシーチキンの中で最もフレッシュで、将来のシーチキンブランドを担う、新しい価値を提供するシーチキンとなる。サンリオキャラクターズは、幅広い年齢層にファンを持ち、時代とともに進化する柔軟さを持ったキャラクターたち。今回のコラボレーション企画を通して、時代と共に進化する新しいシーチキンの価値をサンリオキャラクターズといっしょに幅広い年齢層の消費者に届けられることを期待している。

［発売日］3月から順次

はごろもフーズ＝https://www.hagoromofoods.co.jp

サンリオ＝https://corporate.sanrio.co.jp