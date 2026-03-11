元モー娘。工藤遥、美ウエスト＆美脚を披露「本当に可愛すぎて、まさにお人形さんみたい」大絶賛の声
元モーニング娘。の工藤遥さんは3月7日、自身のInstagramを更新。美脚ショットを披露しました。
【写真】工藤遥の美ウエスト＆美脚
9日はファッションドール・バービーがアメリカで誕生した記念日のようで、工藤さんは全身ピンクのコーディネートをまとい、バービー人形を彷彿（ほうふつ）とさせるキュートなポーズを取っています。クロップド丈のニットからちらりと見える美しいウエストや美脚が圧巻です。
ファンからは、「かわいい」「本当に可愛すぎて、まさにお人形さんみたいです」「工藤さんピンクとってもお似合いでドキドキします」「ピンクも可愛い似合うね」と、絶賛の声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
【写真】工藤遥の美ウエスト＆美脚
「ピンクとってもお似合いでドキドキします」工藤さんは「3月9日は"バービー・デー"」とつづり、1枚の写真を投稿。ファッション誌『NYLON』（カエルム）のWebサイトの「365 anniversary」特集に掲載されたモデルショットを披露しています。
9日はファッションドール・バービーがアメリカで誕生した記念日のようで、工藤さんは全身ピンクのコーディネートをまとい、バービー人形を彷彿（ほうふつ）とさせるキュートなポーズを取っています。クロップド丈のニットからちらりと見える美しいウエストや美脚が圧巻です。
「3月6日は"ミルクの日"」コーデも披露6日には「3月6日は"ミルクの日"」と、牛をイメージした白黒ドット柄のショットを公開していた工藤さん。ファンからは、「かわいい」「素敵です！」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)