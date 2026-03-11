吉野家は、3月12日11時から、全国の吉野家店舗において「牛丼・油そばセット」を販売する。「牛丼（並）・油そば（並）セット」は、吉野家の定番商品である牛丼に加え、油そばを組み合わせた商品。「牛丼・油そばセット」はテイクアウトも可能になっている。

「牛丼・油そばセット」は、太めのもちもち麺に、背脂とラードを加え、にんにく・醤油・胡椒が効いたたれを絡めた油そばと、吉野家の牛丼を一度に楽しめる満足感のあるセット。油そばにはメンマ、のり、青ねぎをトッピングし、酢やラー油で味変も楽しめる。牛丼・油そばともにサイズ変更が可能。牛丼は小盛、並盛、アタマの大盛、大盛、特盛、超特盛の6サイズ、油そばはミニ・並の2サイズを用意しており、消費者の好みや食事シーンに合わせて選べる。

吉野家は本物の「うまさ」を提供することをこだわるとともに、消費者の日々の生活に寄り沿った「うまい、やすい、はやい」の価値を提供できるよう努めていく考え。

［小売価格］

牛丼（並）・油そば（並）セット：店内 950円／テイクアウト 933円（税込）

［発売日］3月12日（木）

吉野家＝https://www.yoshinoya.com