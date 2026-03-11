森永乳業は、森永製菓とコラボレーションし、inゼリーでおなじみ「in」ブランドから「inPROTEIN 甘くないカフェオレ」を3月17日から、「inPROTEIN 甘くない抹茶オレ」を4月21日から発売する。

近年、プロテイン飲料市場は安定した成長を続け、一昨年度には（前年比103％）359億円規模へと拡大（インテージSRI＋ プロテインドリンク市場（森永定義）2024年4月〜2025年3月 累計販売金額）している。プロテイン飲料は運動時の摂取に加え、朝食や間食、食事中など日常の多様なシーンで取り入れられるようになった。一方で、健康志向の高まりを背景に、「健康面を配慮して甘くない味わいを選択したい」「甘くない方が日常的に飲み続けやすい」といった声が増えており、市場に多い甘味の強いプロテイン飲料では満たしきれないニーズが顕在化している（同社調べ 2025年9月 n＝60）。

「inPROTEIN」シリーズは、いつでも、おいしく手軽にプロテイン（タンパク質）をチャージできる高プロテイン飲料。容器やプロテイン配合量が異なる商品をラインアップしているので、気分やシーンに合わせて、自分好みの一品を選ぶことができる。

今回発売する「inPROTEIN 甘くないカフェオレ」「inPROTEIN 甘くない抹茶オレ」は、1本でプロテイン20gとマルチビタミンを摂取できる、甘味料不使用の甘くない高プロテイン飲料。運動や食事といったさまざまなシーンで飲用できる。また、リキャップできて持ち運びに便利な容器のため、忙しい朝や、通勤、通学、仕事の合間、トレーニング後など、必要な時にいつでも手軽に効率よくプロテインをチャージできる。

「inPROTEIN 甘くないカフェオレ」は、コーヒーの豊かな香りとすっきりした飲み心地を楽しめる、本格的なカフェオレ。「inPROTEIN 甘くない抹茶オレ」は、国産抹茶原料を100％使用した、すっきりとした味わいの抹茶オレになっている。

［小売価格］各248円（税別）

［発売日］

inPROTEIN 甘くないカフェオレ：3月17日（火）

inPROTEIN 甘くない抹茶オレ：4月21日（火）

森永乳業＝https://www.morinagamilk.co.jp

森永製菓＝https://www.morinaga.co.jp