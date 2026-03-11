ロック・フィールドは、紀文食品（以下、紀文）の「The SURIMI（ザ・スリミ）」を使ったメニューを、惣菜店RF1（アール・エフ・ワン）で、3月19日から期間限定販売する。

昨年、紀文から販売が開始された「The SURIMI」は、従来のカニカマのイメージと利用シーンを刷新し、「オシャレに楽しく、料理がパッと華やかになる」をコンセプトにした商品。「RF1」では新たな素材を開拓するなか、幅広い世代に愛されるスリミ製品は健康志向の人にも喜んでもらえると考え、今回のコラボレーションメニュー開発に至った。

そのままでも美味しい「The SURIMI」の風味や食感を引き立てた、食卓華やぐコラボメニュー。この機会にぜひ楽しんでほしい考え。



「『The SURIMI』の香味フリット」

「『The SURIMI』の香味フリット」（100g）は、「The SURIMI」の旨味と食感を贅沢に味わうフリット。衣には風味を引き出すイタリアンパセリを加えた。カニ味噌に牡蠣だし醤油や無塩バター、マヨネーズソースを合わせてコクと旨味を詰めこんだ「カニ味噌マヨネーズソース」が美味しさを引き立てる。



「『The SURIMI』と3種海藻サラダ」

「『The SURIMI』と3種海藻サラダ」（100g）は、旨味を引き出した「The SURIMI」と海藻を一緒に愉しむサラダ。別添の「からし生姜甘酢だれ」は醤油やはちみつ、甘味りんご酢、マスタードシードのピクルス、からし、生姜などを合わせた。優しい甘みとピクルスやからしの風味・辛味がサラダの美味しさを引き立てる。

［小売価格］

「The SURIMI」の香味フリット：562円

「The SURIMI」と3種海藻サラダ：594円

［発売日］

「The SURIMI」の香味フリット：3月19日（木）

「The SURIMI」と3種海藻サラダ：4月2日（木）

ロック・フィールド＝https://www.rockfield.co.jp

紀文食品＝https://www.kibun.co.jp