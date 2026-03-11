ザ・キャピトルホテル 東急は、3月20日から4月5日までの期間限定で、春の訪れを祝う「イースター」をモチーフにしたテイクアウトスイーツを販売する。



「イースターエッグショコラ」

今年のイースターは4月5日。卵やうさぎをモチーフにした愛らしいデザインは、イースターならではの楽しさを表現している。パティシエの繊細な技と遊び心を込めて仕上げたカラフルなエッグ型ショコラやパステルカラーのクッキーが、春のティータイムを華やかに彩る。



「イースターエッグクッキー」

見た目の可愛らしさはもちろん、素材の持ち味を生かした上品な味わいにもこだわった。季節の挨拶や春のギフトにもおすすめの、心弾むイースタースイーツを楽しんでほしいという。

［「ザ・キャピトル イースター 2026」販売概要］

期間：3月20日（金）〜4月5日（日）

場所：ペストリーブティック「ORIGAMI」（3階）

時間：11:00〜21:00

予約・問い合わせ：03−3503−0872（ORIGAMI直通）

ザ・キャピトルホテル 東急＝https://www.tokyuhotels.co.jp/capitol-h