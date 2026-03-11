◇第6回WBC1次ラウンドB組 米国6─8イタリア（2026年3月10日 テキサス州ヒューストン）

波乱が起きた。“史上最強”の呼び声高い米国はイタリアに敗戦。1次ラウンドを3勝1敗で終えたものの準々決勝進出は11日（日本時間12日）に行われるイタリア─メキシコ戦の結果を待つこととなった。

先発したマクリーン（メッツ）が2回に2被弾し3点を先制された。2番手・ヤーブローも4回にカグリオンに痛恨の2ランを浴び、リードを拡大された。

0─5の6回には3番手・ケラーが1死一、二塁からアントナチの投ゴロで併殺を狙ったが、二塁へ悪送球。その間に二塁走者が生還した。この回、犠飛、暴投もあり3点を奪われリードを8点まで広げられた。

打線は5回にヘンダーソンがソロを放つと、7回にPCAことクローアームストロングが2死二、三塁から右翼席に3ラン。4点差まで詰め寄った。

8回にも3連打で1点を返し、なおも2死一、三塁と一発出れば同点で代打・ハーパーが打席に立ったが左飛に終わった。

9回もクローアームストロングが2打席連発となるソロ本塁打を放って2点差に迫ったが、最後は2死一塁で主将・ジャッジが空振り三振。終盤の反撃も及ばず敗戦を喫した。

米国はここまでブラジル、イギリス、メキシコに勝利し3戦全勝でイタリア戦を迎えたが、まさかの敗戦で3勝1敗となった。仮にイタリアが11日（同12日）のメキシコ戦に敗れれば、メキシコを含め3チームが3勝1敗で並び、準々決勝進出は失点率で決まることとなる。

イタリアがメキシコに勝った場合は、イタリアが4戦全勝でB組1位、米国が3勝1敗で2位、メキシコが2勝2敗で3位となり、米国の準々決勝進出が決まる。