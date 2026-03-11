美人インフルエンサー、美脚透けるタイツ×ミニスカコーデ披露「彼女感すごい」「憧れのスタイル」と反響
【モデルプレス＝2026/03/11】クリエイターのおさきが3月10日、自身のInstagramを更新。旅先でのミニスカートのコーディネートを披露した。
【写真】YouTube登録者数100万超えの美人「憧れのスタイル」ミニスカ×タイツで美脚スラリ
おさきは、「足湯」「温泉あげまん」などと書かれた店先でのショットを公開。ファー付きのフードのあるニットのアウターにグレーのミニスカートを合わせ、透け感のある黒タイツを履いた美しい脚を見せている。
また、「最近2日に1回パフェ食べてます！！美味しいパフェたべれるところ教えてください！！」と記し、たくさんのいちごが乗ったパフェを食べている姿も投稿している。
この投稿に、ファンからは「彼女感すごい」「可愛すぎる」「おしゃれな冬コーデ」「憧れのスタイル」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】YouTube登録者数100万超えの美人「憧れのスタイル」ミニスカ×タイツで美脚スラリ
◆おさき、旅先でのミニスカ×タイツコーデ公開
おさきは、「足湯」「温泉あげまん」などと書かれた店先でのショットを公開。ファー付きのフードのあるニットのアウターにグレーのミニスカートを合わせ、透け感のある黒タイツを履いた美しい脚を見せている。
◆おさきの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「彼女感すごい」「可愛すぎる」「おしゃれな冬コーデ」「憧れのスタイル」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】