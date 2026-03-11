古畑星夏、白髪姿の祖父公開 焼肉2ショットに「優しそう」「服装も素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/03/11】モデルの古畑星夏が3月10日、自身のInstagramを更新。祖父との2ショットを公開した。
【写真】29歳美女モデル「服装も素敵」白髪姿の祖父と焼肉楽しむ様子
古畑は「家族みんなで焼肉食べに行ってきた」と報告し、食べている様子や肉の写真などを複数枚投稿。「じーちゃんにチョコあげてないのにホワイトデーだからってお小遣いももらった 来年はちゃんと渡すね笑」と記し、紙エプロンをつけて肉を箸でつまんでいる自身と隣に座った白髪の祖父が頭を寄せ合っている2ショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「優しそう」「服装も素敵」「優しいおじいちゃん」「素敵な家族時間」「自慢の孫だろうな」「微笑ましい」「仲良しで癒された」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆古畑星夏、祖父との2ショット公開
◆古畑星夏の投稿に反響
