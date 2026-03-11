AAA宇野実彩子、大胆背中開き＆美脚際立つショーパン姿披露「まるで女神」「さすがのスタイル」と反響
【モデルプレス＝2026/03/11】AAAの宇野実彩子が、3月10日に自身のInstagramを更新。ステージ衣装のコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】NEWS小山の39歳妻「お肌すべすべ」美背中のぞく大胆衣装
宇野は「Stage look in Tokyo」「他のメンバーも想像しながら衣装を選ぶのもまた楽しい」とコメントし、8日に開催されたAAAの20周年を記念したイベント「AAA 20th Anniversary - Always， All Around -」東京公演で着用したステージ衣装の写真を投稿。大胆にバックが開き、美しい背中が映えるドット柄のトップス姿や、レース生地のトップスに美しい脚が際立つショートパンツを合わせたコーディネートを披露している。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「まるで女神」「さすがのスタイル」「衣装が素敵」「めちゃくちゃ憧れる」「お肌すべすべ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】NEWS小山の39歳妻「お肌すべすべ」美背中のぞく大胆衣装
◆宇野実彩子、美背中＆美脚が映える衣装姿披露
宇野は「Stage look in Tokyo」「他のメンバーも想像しながら衣装を選ぶのもまた楽しい」とコメントし、8日に開催されたAAAの20周年を記念したイベント「AAA 20th Anniversary - Always， All Around -」東京公演で着用したステージ衣装の写真を投稿。大胆にバックが開き、美しい背中が映えるドット柄のトップス姿や、レース生地のトップスに美しい脚が際立つショートパンツを合わせたコーディネートを披露している。
◆宇野実彩子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「まるで女神」「さすがのスタイル」「衣装が素敵」「めちゃくちゃ憧れる」「お肌すべすべ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】