益若つばさ、色白美脚際立つミニ丈パーティーコーデ公開「リアルお人形さん」「洗練されてる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/11】タレントの益若つばさが3月9日、自身のInstagramを更新。ミニボトムのパーティーコーディネートを披露した。
益若は「パーティーにお呼ばれしてもらったんだけど、人見知りすぎてすぐ帰ってしまった日。ぐぬぬ。準備時間の方が長かった」と記し、リムレスのカラーサングラスをかけて全身黒で揃えたミニボトムのパーティーコーディネートを公開。「我らがヴィーナス佐田真由美さんがプロデュースしたブーツが届いた！美脚すぎてベージュ再販も希望です…！可愛い」と足元は黒いブーツを履き、椅子に座ってスラリと色白の美しい脚を組んでいる。
また、「前回載せ忘れたメイクレシピも載せておきます」とメイクも紹介している。
この投稿に、ファンからは「かっこよさと可愛さが同居」「脚がスラッとしててスタイル抜群」「洗練されてる」「リアルお人形さん」「こういう雰囲気も素敵」「破壊力すごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆益若つばさ、ミニボトム姿でパーティーへ
◆益若つばさの投稿に反響
