INIの『THE WINTER MAGIC』が11日、『第40回 日本ゴールドディスク大賞』で、対象期間中に発売されたシングルの中で最も正味売上枚数が多い作品に贈られる「シングル・オブ・ザ・イヤー」を受賞した。

『THE WINTER MAGIC』は、「この冬 INI が贈る、とけない魔法のプレゼント」をテーマに、INI初のシーズナル作品として発売されたWINTER SINGLE。タイトル曲「Present」は池崎理人と西洸人が作詞参加し、等身大の気持ちを表現したあたたかなウィンターソング。またグループ初のドキュメンタリー映画主題歌「君がいたから」や、メンバーの木村柾哉が主演を務める映画『ロマンティック・キラー』のアオハルテーマソング「True Love」をはじめ、珠玉の新曲5曲を収録。大切な人へと想いを届ける“プレゼント”のような作品となっている。

INIの受賞内容は以下の通り。シングル・オブ・ザ・イヤー：『THE WINTER MAGIC』ベスト5シングル：『THE WINTER MAGIC』

本作は、並み居る競合作品を抑えて年間で最も売れたシングルとして認定され、「ベスト5シングル」の一角にも選出された。ファンの熱い支持を背景に、現在の音楽シーンにおけるINIの強いマーケットパワーを象徴する受賞結果となった。

第40回 日本ゴールドディスク大賞について

日本ゴールドディスク大賞は、その選考基準を「CD、ビデオ等の正味売上実績（総出荷数から返品数を差し引いたもの）と音楽配信の売上実績、ストリーミング再生実績(※1)」という客観的な基準により、“いま日本で最も親しまれているアーティスト・作品”を選出。

第40回日本ゴールドディスク大賞は、当該年度（2025年1月1日〜2025年12月31日）の売上実績に基づき各賞を授与。なお、ニュー・アーティスト賞のデビュー対象期間は2024年1月1日〜2025年12月31日としている。(※1)ストリーミング再生回数は、NIQ/GfK Japan（ジーエフケー・インサイト・ジャパン株式会社）の提供データを元に当協会にて再生回数を算出。【集計対象音楽ストリーミングサービス】Amazon Music Prime、Amazon Music Unlimited、Apple Music、auスマートパスプレミアムミュージック、AWA、KKBOX、LINE MUSIC、Rakuten Music、Spotify、YouTube Music、YouTube Music Premium（2025年12月末時点）※Music Videoは対象外です。