ドジャース・佐々木朗希（24）が日本時間11日、キャンプ地アリゾナ州グレンデールで、ホワイトソックス傘下のマイナーとの練習試合に登板。4回を1安打無失点、1四球、9奪三振だった。

複数の米メディアによれば、直球とスプリットを軸に7者連続三振をマークした。

オープン戦はここまで2試合3回3分の1を投げ、1本塁打含む5安打7失点。前回4日のガーディアンズ戦では満塁弾を浴びて1死も取れずに降板。特別ルールで再登板すると、2イニングをパーフェクトに抑えた。最速160キロと球威はあるものの、制球に不安を残した。

マイナー選手が相手とはいえ、結果を残して順調な仕上がりを披露した佐々木は開幕からのローテ入りが決定した。

米メディアの「スポーティングニューズ」によれば、デーブ・ロバーツ監督は佐々木を開幕から先発ローテで起用すると明かし、「ロウキ ササキが（開幕時に）先発しないなんて想像できない」と話した。

現状、ド軍のローテは山本、グラスノー、大谷、シーハンに佐々木の5人。メジャー2年目右腕は約2週間後に迫った開幕を前にローテのイスを手にした。

そんな佐々木だが、ドジャースのユニホーム姿を見られる期間はそう長くないかもしれない。なぜなら、すでに“トレード要員”として白羽の矢が立っているからだ。いったいどういうことか。なぜ、佐々木なのか。

