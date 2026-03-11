

Snow Man

Snow Manが、3月11日に発表された『第40回 日本ゴールドディスク大賞』邦楽部門の「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」を受賞した。この賞は、対象期間中の作品・楽曲の正味売上金額合計が最も多いアーティストに贈られる、本賞で最も栄誉ある賞の一つ。

Snow Manは今回の授賞において、以下の計7つのタイトルを獲得する圧倒的な活躍を見せた。アーティスト・オブ・ザ・イヤー（邦楽）アルバム・オブ・ザ・イヤー（邦楽）：『THE BEST 2020 - 2025』ベスト5アルバム（邦楽）：『音故知新』ベスト5アルバム（邦楽）：『THE BEST 2020 - 2025』ベスト5シングル：『SERIOUS』ミュージック・ビデオ・オブ・ザ・イヤー（邦楽）：『Snow Man Dome Tour 2024 RAYS』ベスト3ミュージック・ビデオ：『Snow Man Dome Tour 2024 RAYS』

特にアルバム部門では、ベスト5アルバムに2作品が選出されただけでなく、その頂点となる「アルバム・オブ・ザ・イヤー」も獲得しており、パッケージ作品における絶大な支持を証明する形なった。

岩本照(リーダー) ・深澤辰哉・ラウール・渡辺翔太・向井康二・阿部亮平・目黒蓮・宮舘涼太・佐久間大介の9人組アイドルグループ。2020年1月22日に｢D.D. / Imitation Rain｣でデビュー。Snow Man初のベストアルバム「THE BEST 2020 - 2025」はオリコン史上初の初日ミリオンを達成。さらに累計売上160万枚を突破。5th Album「音故知新」がアルバム4作連続初週ミリオンを達成し加えてアルバム6作連続ミリオンセールスを記録。1stアルバムからの6作連続累積ミリオンセールスは、史上初。

第40回 日本ゴールドディスク大賞について

日本ゴールドディスク大賞は、その選考基準を「CD、ビデオ等の正味売上実績（総出荷数から返品数を差し引いたもの）と音楽配信の売上実績、ストリーミング再生実績(※1)」という客観的な基準により、“いま日本で最も親しまれているアーティスト・作品”を選出。

第40回日本ゴールドディスク大賞は、当該年度（2025年1月1日〜2025年12月31日）の売上実績に基づき各賞を授与。なお、ニュー・アーティスト賞のデビュー対象期間は2024年1月1日〜2025年12月31日としている。(※1)ストリーミング再生回数は、NIQ/GfK Japan（ジーエフケー・インサイト・ジャパン株式会社）の提供データを元に当協会にて再生回数を算出。【集計対象音楽ストリーミングサービス】Amazon Music Prime、Amazon Music Unlimited、Apple Music、auスマートパスプレミアムミュージック、AWA、KKBOX、LINE MUSIC、Rakuten Music、Spotify、YouTube Music、YouTube Music Premium（2025年12月末時点）※Music Videoは対象外です。