5日の昼下がり、神宮球場では非常にレアな練習が行われていた。

報道陣は完全シャットアウト、スタンドにはごくわずかの警備員とスタッフだけ。隣接するホテルはロビーが上層階にあり、球場を真上から見下ろせるのだが、その窓にもブラインドが下ろされた。閑古鳥が鳴くほどの静けさの中で、大谷翔平（31=ドジャース）が投手調整の一環としてライブBPを行ったのだ。

今大会はDHに専念、投手としては登板しないことが確実だが、一方でワールドシリーズ（WS）3連覇を狙うド軍では、今季開幕から投打二刀流での完全復活を目指しており、大会後のメジャー公式戦を見据えて、投手としての調整も並行して行っている。

侍ジャパン合流中はド軍から派遣された前田トレーナー相手にキャッチボールや遠投をし、定期的にブルペン入り。チームのデータ分析班として、通訳を兼務するウィル・アイアトン氏がトラックマンをチェックしながら、大谷の調整をサポートしている。

10日のチェコ戦前には、外野でキャッチボールを行った後にブルペン入り。その間、チェコの選手による試合前会見が行われたが、会見場に設置されたモニターにブルペン投球する大谷の様子がリアルタイムで映し出された。報道陣の多くがモニターの映像に目を奪われたのは言うまでもない。

そんな大谷のブルペン、ライブBPの投球に関して、さるチーム関係者がこう言った。

「あくまで調整段階の投球ですし、強度はまだまだ100％には満たない。おそらく、7割程度の力の入れ具合だと思います。軽く投げる感じでも、直球は140キロ台後半から、150キロ前後を計測している。スライダーやフォークといった変化球の精度も高いと評判でした。もっと状態は上向くでしょうけど、いつもテレビで見ているまんまの『投手・大谷』といった感じです」

神宮で行われたライブBPでは、ドジャース側が完全非公開で行うよう侍ジャパンに要請したという。ライブBPを公開すればマスコミはもちろん、ファンも大挙するのは必至。ド軍は大会とは無関係の投手調整で騒がれるのを嫌い、侍ジャパン側に情報統制を求めたとみられる。

侍Jナインはのきなみ感嘆

打者としての調整は試合でカバーできるが、投手としては試合に出ない以上、調整は難しくなる。実際、前回大会時は、宮崎合宿から同行したダルビッシュが、大会規定により合宿中の練習試合では登板できず、調整に苦心した。

開幕序盤から先発として登板することを想定すれば、WBC期間中の実戦形式の練習は必須だが、かといって侍ジャパンがWBCでは試合に出ない「投手・大谷」の調整に関わる必要はない。まして打席に入った野手陣が死球を受けて故障しようものなら元も子もない。

「それでも井端弘和監督は、大谷が心置きなく投手調整ができるよう、あらかじめド軍が綿密に設定した練習スケジュールを元に、投手の調整に関しても最大限サポートしている。二刀流である大谷の投手調整は、打者と表裏一体。打者として調子を上げてもらうためにも都合がいいですからね。投球練習時は他の投手と同様に、投手コーチがしっかりと見守っています」（NPB関係者）

そんな中、大谷は無観客の神宮球場でライブBPを行ったというわけだ。

小園海斗（広島）、牧原大成（ソフトバンク）ら左打者中心に直球、変化球を投げ込み、上々の内容だったという。

「選手は口々に、『ボールの勢いが凄い』『想像以上に重い球だった』と感嘆していました。牧原が外野フェンス直撃の大飛球を放った時は、ナインの間にどよめきが起きたそうです。あくまで打撃投手とはいえ、生の投球を目の当たりにしたうえ、打席にも立った。めったにない貴重な機会だったと、周りで見ていた選手たちも興奮しきりでした」（放送関係者）

大谷は9-0で勝利したこの日のチェコ戦は出場機会がなく、試合直後に選手、首脳陣らと羽田空港からチャーター機で決戦の地・米フロリダへ飛んだ。現地到着後、チーム本体とは別に、ライブBPを行う予定があるという。侍ジャパンのサポートを受けながら、WBC連覇はもちろん、ド軍のWS3連覇に向けても、着々と準備を進めている。

