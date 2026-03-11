3月11日に誕生日の篠田麻里子、震災への思いつづる「あの日のことを忘れず」
元AKB48の俳優・篠田麻里子（40）が11日、自身のインスタグラムを更新。東日本大震災への思いをつづった。
【写真】3月11日に誕生日を迎え、震災への思いをつづった篠田麻里子
篠田は同日、40歳の誕生日を迎えた。投稿では青空の写真とともに「2011年3月11日。東日本大震災から今日で15年」と書き出した。
「あの日のことを忘れず、当たり前のようで当たり前ではない日常があることに感謝して過ごしたいと思います」とつづった。続けて「そして大切な人を守るために、日頃からの備えも改めて大切に」と記した。
最後に「被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます」と結んだ。
この投稿には「あの日の事絶対に忘れないです」「まりこちゃんの心からのメッセージ、いつもあたたかくなります」などのコメントが寄せられている。
【写真】3月11日に誕生日を迎え、震災への思いをつづった篠田麻里子
篠田は同日、40歳の誕生日を迎えた。投稿では青空の写真とともに「2011年3月11日。東日本大震災から今日で15年」と書き出した。
「あの日のことを忘れず、当たり前のようで当たり前ではない日常があることに感謝して過ごしたいと思います」とつづった。続けて「そして大切な人を守るために、日頃からの備えも改めて大切に」と記した。
最後に「被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます」と結んだ。
この投稿には「あの日の事絶対に忘れないです」「まりこちゃんの心からのメッセージ、いつもあたたかくなります」などのコメントが寄せられている。