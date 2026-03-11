デュカートの水光カラー新作♡春ネイル「ネイルマイン」新色＆爪美容液

トータルネイルブランド「Ducato（デュカート）」の人気ネイルカラーシリーズ「ネイルマイン」から、2026年春の新作が登場します。テーマは、重ねるほど“うるっ”と輝く「水光カラー」。春の日差しに映える透明感と上品なツヤが魅力の新色ネイル3色と、軽やかな使い心地の「爪美容液」が2026年3月11日（水）より発売されます。指先を美しく彩るカラーと、素爪ケアを叶えるネイルアイテムをチェックしてみてください♡

水光カラーの春ネイル新色



「デュカート ネイルマイン」から登場する2026年春の新色は、「水光グロッシーカラー」がテーマ。偏光パールを贅沢に配合し、重ねるほど“うるっ”とした水光感を楽しめるネイルカラーです。

一度塗りでシアーな透明感、二度塗りで奥行きのある発色に仕上がり、気分やシーンに合わせてニュアンスチェンジが可能。

単色ネイルはもちろん、グラデーションや手持ちカラーとのレイヤードにもぴったりです。

デュカート ネイルマイン



価格：495円（税込）

カラー：新3色（うち1色は数量限定）

発売日：2026年3月11日（水）

販売店舗：全国のバラエティショップ／ドラッグストア／量販店（一部店舗を除く）／公式オンラインストア

※店舗により発売日が前後することがあります。

45 Sugar White（シュガーホワイト）パールタイプ【定番色】

偏光パールがぎゅっと詰まった青みホワイトカラー。

46 Peach Glow（ピーチグロウ）パールタイプ【定番色】



ゴールドラメが輝く甘くときめくコーラルピンクカラー。

47 Twilight Blue（トワイライトブルー）【数量限定】パールタイプ【数量限定】



ブルーラメがきらめくグレイッシュカラー。

SNIDEL BEAUTYとKAKAO FRIENDSが夢のコラボ♡限定パレット＆リップ登場

素爪ケアにおすすめ爪美容液



同日発売の「デュカート 爪美容液」は、スキンケア感覚で使える素爪用美容液。4つのネイルケア成分（※）を配合し、爪にうるおいを与えながら健やかな状態へ導きます。

オイルフリー処方で軽い使い心地が特徴。無香料のため、毎日のネイルケアにも取り入れやすいのが魅力です。ネイルカラーやジェルネイルの休息期間のケアにもおすすめです。

デュカート 爪美容液



価格：990円（税込）

容量：10mL

発売日：2026年3月11日（水）

販売店舗：全国のドラッグストア／量販店／バラエティショップ（一部店舗を除く）

※2月上旬からPLAZA・公式オンラインストアにて先行発売中。

※店舗により発売日が前後することがあります。

春の指先を美しく彩ろう



透明感あふれる「水光カラー」で、春の指先を華やかに彩るデュカートの新作ネイル。うるっとしたツヤと軽やかな発色が、季節感のあるネイルを演出してくれます♡

さらに、爪美容液を取り入れることで、カラーを楽しみながら素爪ケアも叶います。春のネイルチェンジやセルフネイルを楽しみたい方は、ぜひチェックしてみてください♪