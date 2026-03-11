デュカートの水光カラー新作♡春ネイル「ネイルマイン」新色＆爪美容液
トータルネイルブランド「Ducato（デュカート）」の人気ネイルカラーシリーズ「ネイルマイン」から、2026年春の新作が登場します。テーマは、重ねるほど“うるっ”と輝く「水光カラー」。春の日差しに映える透明感と上品なツヤが魅力の新色ネイル3色と、軽やかな使い心地の「爪美容液」が2026年3月11日（水）より発売されます。指先を美しく彩るカラーと、素爪ケアを叶えるネイルアイテムをチェックしてみてください♡
水光カラーの春ネイル新色
「デュカート ネイルマイン」から登場する2026年春の新色は、「水光グロッシーカラー」がテーマ。偏光パールを贅沢に配合し、重ねるほど“うるっ”とした水光感を楽しめるネイルカラーです。
一度塗りでシアーな透明感、二度塗りで奥行きのある発色に仕上がり、気分やシーンに合わせてニュアンスチェンジが可能。
単色ネイルはもちろん、グラデーションや手持ちカラーとのレイヤードにもぴったりです。
デュカート ネイルマイン
価格：495円（税込）
カラー：新3色（うち1色は数量限定）
発売日：2026年3月11日（水）
販売店舗：全国のバラエティショップ／ドラッグストア／量販店（一部店舗を除く）／公式オンラインストア
※店舗により発売日が前後することがあります。
45 Sugar White（シュガーホワイト）パールタイプ【定番色】
偏光パールがぎゅっと詰まった青みホワイトカラー。
46 Peach Glow（ピーチグロウ）パールタイプ【定番色】
ゴールドラメが輝く甘くときめくコーラルピンクカラー。
47 Twilight Blue（トワイライトブルー）【数量限定】パールタイプ【数量限定】
ブルーラメがきらめくグレイッシュカラー。
素爪ケアにおすすめ爪美容液
同日発売の「デュカート 爪美容液」は、スキンケア感覚で使える素爪用美容液。4つのネイルケア成分（※）を配合し、爪にうるおいを与えながら健やかな状態へ導きます。
オイルフリー処方で軽い使い心地が特徴。無香料のため、毎日のネイルケアにも取り入れやすいのが魅力です。ネイルカラーやジェルネイルの休息期間のケアにもおすすめです。
デュカート 爪美容液
価格：990円（税込）
容量：10mL
発売日：2026年3月11日（水）
販売店舗：全国のドラッグストア／量販店／バラエティショップ（一部店舗を除く）
※2月上旬からPLAZA・公式オンラインストアにて先行発売中。
※店舗により発売日が前後することがあります。
春の指先を美しく彩ろう
透明感あふれる「水光カラー」で、春の指先を華やかに彩るデュカートの新作ネイル。うるっとしたツヤと軽やかな発色が、季節感のあるネイルを演出してくれます♡
さらに、爪美容液を取り入れることで、カラーを楽しみながら素爪ケアも叶います。春のネイルチェンジやセルフネイルを楽しみたい方は、ぜひチェックしてみてください♪