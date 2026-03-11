¡Ú »°ÂåÌÜJSB¡¦»³²¼·òÆóÏº ¡Û¡¡¹Í°Æ¤·¤¿Ã´¡¹ÌÍ¤Ï¡¡àÅÐºä¹¿Ã¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤¤á¡¡¡Ö¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤ÇÉ¬¤º¤¦¤É¤ó¤È¤½¤Ð¡×¡¡ÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤¹
»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡¦»³²¼·òÆóÏº¤µ¤ó¤¬¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¥Ì¡¼¥É¥ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÌÍ¡×¤Î¿·¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤È¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÌÍ¤ò¿¶¤ëÉñ¤¤¤¿¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£Î®¹Ô¤ê¤Î¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æà¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤À¤È¤½¤¦¤¤¤¦·ò¹¯¿©ÉÊ¤Ã¤ÆÌ£¤¬Îô¤Ã¤¿¤ê¡¢ÎÁÍý¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤³¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÌÍ¤Ï²ÄÇ½À¤¬Ìµ¸ÂÂç¡£ÌÍ¤â3¼ïÎà¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÏÂÍÎÃæ¤Ë»È¤¨¤ë¡£ËÍ¤âÉáÃÊÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÎ©¤Ä¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿á¤È¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¹¥¤¤Ê»³²¼¤µ¤ó¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¡Ö¹õ¸ÕÜ¥Ê²¤²Ð¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÌÍ¡×¡¢¡ÖÇ»¸ü¹õ¸ÕËã¥¹¡¼¥Ñ¡¼Ã´¡¹ÌÍ¡×¤ò¼«¤é¼Â¿©¡£à¤¦¤Þ¤¤¡ªè§¤Ç»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î¥â¥Á¥â¥Á¿©´¶¤òºî¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤á¤Èºî¤ê¼êÌÜÀþ¤ÇÈþÌ£¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÌÍ¤ò¡ÖÃ¯¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¤¤¿¤¤¤«¡×Ê¹¤«¤ì¤ë¤Èà¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤ÎÅÐºä¤¬¡¢¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤ÇÉ¬¤º¡Ö¤¦¤É¤ó¡×¤È¡Ö¤½¤Ð¡×¤òÆþ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î²£¤Ë¥½¥Ã¤È¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÌÍ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤³¤¦¤«¤Êá¤È¥Ë¥ä¥ê¡£àËÍ¤¬¹Í¤¨¤¿Ã´¡¹ÌÍ¤È¤«¡¢¥¹¡¼¥×¤òÀ£Æ¹¤Çºî¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¶¥ë¤Î¾å¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÌÍ¤òÊÂ¤Ù¤Æ¡£Íñ¤È¤«¤Ò¤Æù¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤ÇÀ¹¤êÉÕ¤±¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤á¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂÎ¤òÏ«¤Ã¤¿¿©»ö¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û