大阪・梅田の中心部の道路上に１１日朝、巨大な金属製のパイプがせり出したのは、下水道工事の作業現場だった。

大阪市によると、埋め込んだパイプが何らかの要因でせり上がったとみられ、通行人らは驚きの表情で見上げていた。

大阪市建設局によると、現場の工事では、浅い深度にある古い下水道管と、より深く埋設する新しい下水管をつなぐ縦のパイプを設置する作業中。パイプは長さ２・５メートルの鋼管を順次埋めながらつなぎあわせて、最終的な深さは地中約３０メートルにまで達していた。

１１日までに埋設工事は完了。パイプ内にたまった地下水を排出する作業を終えた段階で、最終的には上部にマンホールの蓋が設置される予定だった。

現場の作業員への取材では、パイプは徐々に浮き上がり、最終的に１０メートル超の高さになったといい、市建設局では、浮き上がった理由を調べている。

大阪府警曽根崎署によると、けが人の情報はないという。

大西有三・京都大名誉教授（地盤工学）は「地震発生後の液状化で、マンホールが浮き上がるのを何度も見たことがあるが、こうした巨大構造物が数メートルもせり上がっているケースは聞いたことがなく、非常に珍しい。浮き上がりの状態からして、相当強い力が働いたと考えられる。慎重に調査を進める必要がある」と話した。

毎朝通勤の道で「状況がのみ込めない」

現場はオフィスや商業施設が集まる繁華街。

１１日午前６時５０分頃に現場を通りかかった大阪市北区の会社員男性（５７）によると、浮き上がったパイプの上部からアスファルト片が落下し、周辺の道路には破片が散乱。車がその上を走行していた。「毎朝通勤する道で、昨日にはなかった巨大なパイプが現れて状況がのみ込めなかった。早朝で人は少なかったが、破片が当たれば危険だった」と話した。

近くの飲食店の女性店員は、「昨日は午後３時頃まで店にいたが、こんなものはなかった。午前１０時に来た時は、既にせり上がっている状態だった」と驚いた様子で話した。

通勤中の大阪市中央区の会社員男性（４４）は「普段通勤で歩くところだが、気を付けようがなくてとても怖い」と話した。