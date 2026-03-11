陣内智則、高3で“停学”になった理由を告白 「頑張れよ！」苦手な先生からの“手のひら返し”
お笑い芸人の陣内智則（51）が10日放送のTBS系バラエティー『バナナサンド』（毎週火曜 後8：00）に出演。高校3年生の時に停学処分を受けたという、苦いエピソードを振り返った。
【写真】陣内智則も挑戦！「ハモリ我慢ゲーム」に挑戦する桐谷健太
番組内の人気企画「ハモリ我慢ゲーム」に挑戦した陣内は、卒業シーズンにちなんで「高校の時の卒業旅行」の話題を切り出した。当時、友人5、6人と北海道旅行を計画していた陣内は、旅費を稼ぐために学校には内緒で近所のガソリンスタンドでアルバイトを始めたという。
しかし、通っていた高校はアルバイト禁止。そんな中、運悪くバイト先に「苦手な先生」が客としてきたという。怒られることを覚悟したが、その先生は「陣内、頑張ってるな！なんやバイトか？」と意外にも好意的な反応。「ちょっと車洗っといてくれ。車内も掃除しといてくれ」とお願いされ、帰り際にも「頑張れよ！」と声をかけられたことで、陣内は胸をなでおろしたという。
ところが、安堵したのも束の間、翌日に全生徒が集まる学年集会の場で、その先生から突然「バイトしてるやつがおる。陣内！出てこい」と名指しで呼び出され、そのまま停学処分となったことを告白。バイトする目的であった卒業旅行にも行けず、悲しい結果となってしまった。
