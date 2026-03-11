「シャレにならん」ミルクボーイ内海、大阪の状況を報告 異様な光景…道路に巨大パイプが突き出る
大阪市北区の路上で11日朝、異様な光景が広がり、話題となっている。
【写真】大阪市北区の路上に異様な光景…巨大パイプが突き出る ミルクボーイ内海、MBS西靖アナら報告
阪急・大阪梅田駅近く、茶屋町の交差点に、巨大な金属製のパイプが地中から突き出す形で見つかった。真上には主要な幹線道路・新御堂筋の高架がかかっている。
MBSの西靖アナウンサーは自身のXで「会社近くの新御堂筋で直径5メートル？の筒が地表から10メートル以上突き出してる。今のところ怪我人などの情報はなし」と動画を投稿し、「近くで下道の工事が行われていたということですが、どんな力が加わればこんな巨大なものがせりあがるのでしょう、、、」と伝えた。
お笑いコンビ・ミルクボーイの内海崇は「先ほど体験したので参考になればと思いお伝えします。新御堂の一部通行止めにより、周りの道はシャレにならん大渋滞です。ナビの遅延時間も信用できないです。わしの知ってるあの裏道なら行けるやろみたいな話ではありません。ご注意ください」とつづっている。
