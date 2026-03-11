椙山女学園大客員教授でジャーナリストの安藤優子氏（67）が10日放送の「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。報道の世界で生き残るための“おじさん化作戦”を語った。

この日のテーマは女性のキャリアを阻む“ガラスの天井”。安藤氏は自身が報道の世界に入った当時について、「男というかおじさん一色なんですよ。“なんで女性がニュースなんかやるんだよ。政治・経済を語るのは男たちなんだよ”って」と明かした。

「報道の何たるかも分からないんだから、まずはおじさんたちにかわいがってもらうしかないと思った。それを“ペット化”って言ってるんですけど、ペットのようにかわいがってもらう」と回想。

続けて、「でも少しずつ仕事ができるようになると、今度おじさんたちが“コイツはもしかして何かを奪おうとしているんじゃないか”ってライバル視するようになる」と明かし、「その時に“そうじゃなくて私仲間だから”ってサインを送るために、私もおじさんになってみせました。一緒に新橋のガード下で飲みに行って肩組んで歌うみたいな。おじさんの仲間だよっていう“おじさん化作戦”」と振り返った。

安藤氏は「後から考えるといびつなことをしたなって思いますよ」と振り返ると、MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也は「でも数十年前だとそれも難しかったでしょうしね」と安藤氏の行動に一定の理解を示した。