青山吉能、シンガーソングライター日食なつこ提供楽曲「lull」を4月8日に配信リリース！リリース後にはバースデーライブツアーも開催
声優・アーティスト青山吉能が4月8日に7作品目となる配信シングル「lull」（ヨミ：ラル）をリリースすることが発表された。
今作は、去年3月に配信リリースされた「ルーガルー」に引き続き、シンガーソングライター日食なつこ氏による提供楽曲。青山は新曲リリース後に、青山吉能Birthday LIVE「明日、ふり合うも多生の縁。」を宮城、大阪、神奈川の3箇所で開催。チケット2次プレオーダー受付が3月14日（土）正午からスタートとなる。
＜日食なつこコメント＞
幾千ものキャラクターに日々魂を吹き込み続けるスーパー声優よぴさん。そのご本人の魂にも、時折あったかい日差しのようなエネルギーがちゃんと吹き込まれてほしいな、なんて願っていたらいつのまにかこの曲は出来上がっていました。
前作「ルーガルー」が剣や矛であるとすれば、今作「lull」は盾や回復魔法のイメージ。
攻防どちらの武器も手にした最強よぴさん、これからも思いのままに駆けてください!
＜青山吉能コメント＞
ともに革命の狼煙をあげたあの日から約一年、色んなことがありましたよね。
でもその「色んな」には、上手に片付けられないあれやこれやが散らばってありました。
それを日食なつこさんと共に整理していった結果、いつでも好きな夢に戻ってくることができる、そんな音楽が生まれました。
あなたがふと立ち止まりたいときに、あなたの心を「lull」がちょっぴり温めます。のんびり、ぼんやりね。
「おかえり」と、何度でも言わせてください。待っています。
●リリース情報
2026年4月8日配信開始
7th Digital Single
「lull」（ヨミ：ラル）
作詞・作曲：日食なつこ
●ライブ情報
青山吉能Birthday LIVE「明日、ふり合うも多生の縁。」
2026年4月12日（日） 宮城・Rens
2026年5月3日（日・祝） 大阪・ESAKA MUSE
2026年5月16日（土） 神奈川・横浜ランドマークホール
開場・開演時間
［1部］OPEN 14:30 / START 15:00
［2部］OPEN 17:30 / START 18:00
＊宮城、大阪公演は、1部全席指定・2部スタンディング
＊神奈川公演は両部全席指定
チケット2次プレオーダー：3月14日(土)12:00より受付開始
https://eplus.jp/aoyama-yoshino/
＊宮城、大阪公演は1部SOLDOUT
