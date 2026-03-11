三代目Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳの山下健二郎が１１日、都内で行われた「スーパー麺」新アンバサダー就任発表記者会見に出席し、自身がスーパーだと思う人について言及した。

山下は三代目のパフォーマーとしてはもちろん、多彩な趣味とコメント力を生かしてテレビ番組にも多く出演し、幅広い交友関係を築いている。報道陣から商品名にちなみ、スーパーだと感じた人を問われると、タレント・所ジョージの名前を挙げた。釣りやキャンプなど多趣味な山下にとって、所の生きざまは目標そのもののようで「世田谷ベースへの憧れがあります。男の子の趣味を全部やられている」と興奮した様子で語った。テレビ番組の収録現場での所の振る舞いにも魅了され「仕事を重ねるごとに好きになります。現場に行くと所さんが自分で作ったボールペンを配ってくれるのが、うれしいんです。次に会った時、『前回いただいたボールペンありがとうございました』って言ったら、『新しいの作ったからあげるよ』って。懐が深くて、男として憧れます。僕の中でスーパーマンです」と語った。

スーパー麺は国産玄米とでん粉を使用したグルテンフリーヌードル。２０１９年の発売以来、累計販売数１４０万食を突破した。