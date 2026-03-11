高橋駿一、離婚を報告「それぞれの人生を」 舞台「鬼滅の刃」冨岡義勇役
俳優の高橋駿一（37）が、11日までに自身のXを更新。離婚したことを報告した。
【画像】高橋駿一、顔写真とプロフィール
投稿で「応援してくださってる皆様、関係者の皆様へ」と書き出し文書を公開。文書で「いつも応援してくださっている皆様、関係者の皆様へ」とし、「私事ではございますが、この度離婚いたしましましたことをご報告いたします。それぞれの人生を歩んでいくこととなりました」と伝えた。
続けて「今後も俳優として作品に真摯に向き合ってまいります。何卒、変わらぬご理解とご指導を賜りますよう、心よりお願い申し上げます」と、自身の名前を添えて締めくくった。
高橋は、1988年8月4日生まれ、東京都出身。アニモプロデュース所属。ミュージカル『新テニスの王子様』や演劇「ハイキュー!!」、舞台『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』などに出演。2026年6月には『舞台「鬼滅の刃」其ノ陸 柱稽古・無限城 突入』に出演予定で、冨岡義勇を演じる。
