【WBC】韓国に暗雲？“マイアミ合流”期待の最速162km守護神候補、「2／3回4四球」大乱調で1回もたず

WBC準々決勝より韓国代表に合流する可能性が取り沙汰されている韓国系アメリカ人投手ライリー・オブライエン（セントルイス・カージナルス）が、MLBオープン戦で制球難を露呈した。

オブライエンは3月11日（日本時間）、米フロリダ州ポートセントルーシーのクローバー・パークで行われたニューヨーク・メッツとのオープン戦に4回から2番手として登板。0.2回を投げて4四球、1失点を記録した。

この日のオブライエンは制球が大きく乱れた。2つのアウトを取る間にストライクゾーンの攻略に苦しみ、4つもの四球を許した。結局、ボー・ビシェットに四球を与えて二死満塁とした直後にエドウィン・ヌニェスと交代。1回ももたずに降板することになった。

オブライエンは今月8日のメッツ戦でオープン戦初登板し、ふくらはぎの怪我から復帰した。当時は1イニングを1被安打1四球、無失点と比較的な安定したピッチングを見せていた。

だが、2度目の登板では制球を乱して失点を喫した。2試合（1.2回）を投げて防御率は5.40となった。

オブライエンは、現在開催中の2026年WBCで準々決勝に進出した韓国代表に合流する可能性が浮上している。当初は本大会のメンバーに選ばれていたが、大会前のふくらはぎ負傷で招集が見送られていた。

ところが、韓国代表に不測の事態が生じた。ソン・ジュヨンが負傷でマイアミ行きのチャーター機に乗らなかったからだ。

ソン・ジュヨンは9日のオーストラリア戦で先発登板。1回を無失点に抑えるも、2回前の投球練習中に肘の違和感を訴えて緊急降板した。試合は7-2で韓国が勝利し、17年ぶりの準々決勝進出を決めたが、ソン・ジュヨンは負傷の影響で韓国に帰国することになった。

ソン・ジュヨンの離脱によって、韓国人の母を持ち「ジュンヨン」のミドルネームを持つオブライエンが、代替選手として代表に合流する可能性が出ている。

韓国代表は来る14日、ローンデポ・パークで行われる準々決勝でプールDの1位と対戦する。プールDはドミニカ共和国とベネズエラの突破が決まっており、12日の直接対決で順位が決定する。

最速162kmを誇るオブライエンは昨シーズン、カージナルスで42試合に登板し、3勝1敗6セーブ6ホールド、防御率2.06を記録。安定したリリーフ要員として活躍し、韓国代表の守護神候補として期待されていた。

