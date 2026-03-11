aikoが自身のInstagramを更新し、ツアーでのオフショットを披露した。

■「春にツアーが出来るようになったのは花粉の治療を5年間頑張ったからです」

【写真】花粉症の治療を5年間頑張ったaikoの元気いっぱいなオフショット

現在全国ツアー『aiko Live Tour「Love Like Pop vol.25」』の真っ最中であるaiko。1月15日に幕を開けたこのツアーは、6月29日・30日に開催される大阪フェスティバルホールでの千秋楽まで続いていく。

aikoは「春にツアーが出来るようになったのは花粉の治療を5年間頑張ったからです（舌下減感作療法）」と長年の努力が実ったことを明かした。続けて「とは言え完全に治ってないので鼻の下をニベアでパテ塗りする日々ですが、ライブでみなさんの顔を見たらそれをちゃらへっちゃらでぃす」とaikoらしいユーモアあふれる言葉を綴り、複数枚のオフショットを披露した。

公開された写真には、ベージュのパンツにパステルカラーのパッチワークニットを合わせた春らしい装いのaikoが写し出されている。髪に鮮やかな黄色のポイントカラーを入れ、満面の笑みを見せている（1枚め）。さらに、「完全に治ってない」という言葉を裏付けるように、鼻にティッシュを詰めたお茶目な姿（2枚目）や鼻の下にしっかりとニベアを塗った状態（3枚目）まで惜しみなく公開している。それだけにとどまらず、鬼のお面をかぶり茶目っ気たっぷりにポーズを決めたショット（4枚目）や、イルカ柄のパーカーに赤いニット帽を合わせ、犬柄のポーチを首から下げた個性的な自撮り写真（5・6枚目）、美味しそうに肉まんを頬張る瞬間（8枚目）、ニット帽＆マフラー＆マスクで完全防寒のショット（9・10枚目）なども披露した。

SNSには「一緒に春を迎えることができて嬉しい」「花粉症治療頑張ってるんだね」「全ての季節を共に共有できる時を作ってくれてありがとう」「治療してくれてありがとう」と喜ぶファンの声がたくさん集まっている。

■花粉症治療を始めた5年前、桜を見上げるショットを投稿

花粉症の治療を始めた頃の2021年3月26日のXの投稿では「花粉症の治療したら桜って綺麗だなって思えるようになりました」というコメントと共に、ストールに包まりながら満開の桜を見上げるaikoの姿を収めたショットが公開されている。

ファンからの励ましのコメントに「昔、桜を見るって本当にキツかってん。だから大切な人と一瞬でも桜が見れた事がとてつもなく特別で奇跡やったので出来たんやと思う」「わーーーーーん！！まだ鼻垂れてるけど鼻垂れることがもう奇跡笑 昔はただ口呼吸と戦ってたよ」など、治療で少し楽になったと伝えている。