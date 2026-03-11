11日13時現在の日経平均株価は前日比1464.26円（2.70％）高の5万5712.65円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1374、値下がりは183、変わらずは33と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を354.31円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が279.97円、東エレク <8035>が85.24円、フジクラ <5803>が70.86円、住友電 <5802>が34.23円と続く。



マイナス寄与度は5.62円の押し下げでオリンパス <7733>がトップ。以下、ＫＤＤＩ <9433>が4.81円、ＴＤＫ <6762>が3.26円、メルカリ <4385>が3.14円、富士通 <6702>が2.97円と続いている。



業種別では33業種すべてが上昇。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、その他製品、電気・ガス、ガラス・土石、海運、鉱業と続いている。



※13時0分10秒時点



株探ニュース

