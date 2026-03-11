ソフトバンクやメジャーで活躍し、現在はＢＣ栃木でプレーする川崎宗則氏が１１日、ＴＢＳ系「ひるおび！」で、ＷＢＣの日本戦で好投したチェコのオンジェイ・サトリア投手について、自身との共通点を明かし絶賛。これに隣に座る内川聖一氏も乗っかり、スタジオが大爆笑に包まれた。

この日は連日盛り上がりを見せるＷＢＣを特集。前夜のチェコ戦は、最終的に日本が勝利するも、前半はチェコの先発・サトリアが１１０キロ台のチェンジアップなどを駆使し、日本打線を翻弄（ほんろう）していた。チェコの選手は、野球選手以外にも別の仕事を持つ二刀流選手がほとんどで、サトリアは電気技師として働いている。

川崎氏は「ずっとサトリア投手、見てたんですけど、まず、電気技師なんです。僕も電気屋のせがれで、電気の免許持っている。共通点がありました」と言い出し、恵俊彰は「何の話？目的地は？」と笑い出した。

川崎氏は「親近感が湧いて。ずっと見てたらあのヒゲも威圧感。コントロールもすごい。ストライクゾーンに投げきれる。電気のやつで数字がものすごい強いと思う。そこも考えているんじゃないか」と電気技師で理系であることが投球に影響しているのではないかと、珍説を披露だ。

恵は笑いが止まらず「なんですか、今のトーク」と言い「バッターとして打ちづらい？」と質問。川崎氏は「制球力です。ストライクにどんどんくるんです」とキッパリ。

すると隣に座る内川氏が「僕も工業高校、電気科出身なんで、一緒です」と言うと、スタジオは大爆笑。川崎氏は「３人そろった！サトリア、川崎、内川！」と大喜び。恵は「電気技師の制球力はハンパない？」と聞くと、川崎氏は「ハンパない。電気屋はすごいんだ。ナメるな電気屋！」と元気よく訴えていた。