女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は12日、第114話が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）が日本人になる許可をもらうため、江藤安宗（佐野史郎）を訪ねる夫妻だが、取り付く島もなく一蹴されてしまう。トキは錦織友一（吉沢亮）に協力を願おうと松江中学校へ。しかし、ヘブン同様に断られる。失意の中、松野勘右衛門（小日向文世）が現れ、日本人になるヘブンに名前を考えてきたと告げる。

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

勘右衛門の登場は第19週「ワカレル、シマス。」（2月9〜13日）以来4週ぶり。いよいよ「八雲誕生」となるか。