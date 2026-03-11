J1クラブの20キャラが最速で登場! ガシャポン「明治安田J1百年構想リーグ クラブマスコット ラバーチャーム」発売!
バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「明治安田J1百年構想リーグ クラブマスコット ラバーチャーム」を2026年3月 第3週より発売する。全20種で価格は300円。
2026年3月 第3週発売「明治安田J1百年構想リーグ クラブマスコット ラバーチャーム」(全20種・300円)
「明治安田J1百年構想リーグ クラブマスコット ラバーチャーム」は、2026年前半に開催する特別なシーズンのJ1クラブマスコット20キャラクターが最速でラバーチャームになって大集合。
明治安田J1百年構想リーグのロゴもレイアウトした、特別なシーズンならではのデザイン。
○ラインナップ
鹿島アントラーズ
水戸ホーリーホック
浦和レッズ
ジェフユナイテッド千葉
柏レイソル
FC東京
東京ヴェルディ
FC町田ゼルビア
川崎フロンターレ
横浜F・マリノス
清水エスパルス
名古屋グランパス
京都サンガF.C.
ガンバ大阪
セレッソ大阪
ヴィッセル神戸
ファジアーノ岡山
サンフレッチェ広島
アビスパ福岡
V・ファーレン長崎
鹿島アントラーズ
水戸ホーリーホック
浦和レッズ
ジェフユナイテッド千葉
柏レイソル
FC東京
東京ヴェルディ
FC町田ゼルビア
川崎フロンターレ
横浜F・マリノス
清水エスパルス
名古屋グランパス
京都サンガF.C.
ガンバ大阪
セレッソ大阪
ヴィッセル神戸
ファジアーノ岡山
サンフレッチェ広島
アビスパ福岡
V・ファーレン長崎
2026年3月 第3週発売「明治安田J1百年構想リーグ クラブマスコット ラバーチャーム」(全20種・300円)
「明治安田J1百年構想リーグ クラブマスコット ラバーチャーム」は、2026年前半に開催する特別なシーズンのJ1クラブマスコット20キャラクターが最速でラバーチャームになって大集合。
○ラインナップ
鹿島アントラーズ
水戸ホーリーホック
浦和レッズ
ジェフユナイテッド千葉
柏レイソル
FC東京
東京ヴェルディ
FC町田ゼルビア
川崎フロンターレ
横浜F・マリノス
清水エスパルス
名古屋グランパス
京都サンガF.C.
ガンバ大阪
セレッソ大阪
ヴィッセル神戸
ファジアーノ岡山
サンフレッチェ広島
アビスパ福岡
V・ファーレン長崎
鹿島アントラーズ
水戸ホーリーホック
浦和レッズ
ジェフユナイテッド千葉
柏レイソル
FC東京
東京ヴェルディ
FC町田ゼルビア
川崎フロンターレ
横浜F・マリノス
清水エスパルス
名古屋グランパス
京都サンガF.C.
ガンバ大阪
セレッソ大阪
ヴィッセル神戸
ファジアーノ岡山
サンフレッチェ広島
アビスパ福岡
V・ファーレン長崎