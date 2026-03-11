【オールラウンドスキンパック（AllRound Skin Pack）】 3月11日 販売開始 価格：310マインコイン

インプレスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/Android/iOS/PC用サンドボックスゲーム「Minecraft」のコンテンツ「オールラウンドスキンパック（AllRound Skin Pack）」の販売をゲーム内ストア「マーケットプレイス」にて3月11日より開始した。販売価格は310マインコイン。なお、価格は予告なく変更される場合がある。

本作は、「どんなプレーヤーにも似合う、ちょうどいいスキン」を追求した汎用スキンパックで、Japan Crafters Unionのプロデュースのもと、自由な発想で創作するクリエイターチーム「Melina」の作品。公式のデフォルトスキンの良さを活かしつつ、現代的なデザインのエッセンスを加えた「デフォルトスキン＋（プラス）」とも呼べる仕上がりになっている。

収録されている全40体のスキンは、すべて個別にデザインされており、性別やプレイスタイル、その日の気分やシーンに合わせて自由に着せ替えが可能。バニラの雰囲気を壊さず、かつ周囲と少し差をつけたいという要望に応えるため、目の描き方や髪の毛のディテール、口の有無など、細部にまでこだわりが詰まっている。

リアムとサムエル

ミラとエブリン

アレクサンダー

ノーランとユウマ

アーリャとクロエ

【「Minecraft」クリエイターチーム「Melina」について】

「Minecraft」が大好きなクリエイター「モスラ」によるソロプロジェクト。建築もスキンもジャンルを問わず、“作りたいから作る”を原動力に、自由な発想で作品を制作するクリエイターチーム。

【Japan Crafters Unionについて】

Japan Crafters Unionは、「Minecraft」ゲーム内のストアにワールドやスキンパックを出品する、プロマインクラフターたちが集まるコミュニティ。日本のマインクラフターたちの技術力や発想を全世界に展開し、日本のクラフター文化を多くの人に伝え、海外からも注目されている。

