3時のヒロイン・ゆめっち、雰囲気ガラリなイメチェンヘアが話題「誰か分からなかった」「髪型も似合いすぎ」
【モデルプレス＝2026/03/11】お笑いトリオ・3時のヒロインのゆめっちが、3月10日に自身のX（旧Twitter）を更新。ヘアスタイルを変えてイメージチェンジした姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】31歳人気吉本芸人「どこの綺麗なお姉さんかと」赤髪の“別人級”最新ショット
ゆめっちは「ハイレイヤーゆめっちになりました」とコメントし、以前の真っすぐに伸ばしたロングヘアからハイレイヤーを入れたヘアスタイルへと大胆にイメージチェンジした姿を披露。また「＃鬼漆黒癖剛毛からのブリーチなし赤髪」とハッシュタグをつけ、ヘアカラーも以前よりも更に鮮やかになったことを報告した。
この投稿に、ファンからは「可愛い！」「髪型も似合いすぎ」「誰か分からなかった」「まさに別人級」「どこの綺麗なお姉さんかと思った」「明るくなって素敵」「雰囲気が変わって素敵」「レイヤー良すぎる」「真似したい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆ゆめっち、ハイレイヤー×赤髪に大胆イメチェン
◆ゆめっちの投稿に反響
