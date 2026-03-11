M!LK佐野勇斗、Snow Man目黒蓮への尊敬を熱弁「アイドルと役者両方をやっている身としては」
【モデルプレス＝2026/03/11】M!LKの佐野勇斗が9日、自身のYouTubeチャンネルに出演。Snow Man・目黒蓮への尊敬の思いを明かした。
【写真】M!LK佐野「簡単なようで1番難しい」姿勢体現するスノメンバー語る
今回の動画では、友人とともに訪れた韓国旅行中にファンからの質問に回答。「尊敬してる人は誰なんですか？」と読み上げると、佐野は「いっぱいいるんだけど、やっぱ1番自分と被るとか、近しい人でって考えると、目黒くんは本当尊敬するね。韓国でも目黒くんの看板あったもんね」と目黒の名前を挙げた。
続けて「やっぱすげえなと思うし、自分の言ったことをやるし。「耐える力」って言ったらあれだけどさ、忍耐が必要な世界だから」とした上で「忍耐して笑顔でって簡単なようで1番難しくて。それをこれだけ身近で体現してるのはすげえなって目黒くんと会ってからずっと言ってる」と目黒への尊敬の思いを熱弁した。
また、自身もM!LKと俳優業を両立していることから「アイドルと役者両方をやっている身としては本当に思うのは目黒くんかなぁ。自分と1番近い環境で考えてみると目黒くんはすげえなって思いますね」と改めて目黒へのリスペクトを口にしていた。佐野と目黒はTBS系ドラマ「トリリオンゲーム」（2023年）、「劇場版トリリオンゲーム」(2025年）で共演している。（modelpress編集部）
◆佐野勇斗「目黒くんと会ってからずっと言ってる」言葉明かす
◆佐野勇斗「目黒くんはすげえなって思いますね」
