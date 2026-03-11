ベテラン女優「お会いしたらさらに好きに」韓国人気俳優との2ショットに反響「ファンの顔になってる」「好きオーラが溢れてる」
【モデルプレス＝2026/03/11】女優の渡辺えりが3月10日、自身のInstagramを更新。韓国の有名俳優との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】ベテラン女優「お会いしたらさらに好きに」イケメン韓国俳優と2ショット
渡辺は「韓流ドラマファンの皆様ごめんなさい」と書き出し、韓国俳優のパク・ソジュンとの2ショットを公開。「『魔女の恋愛』（2014年）、『彼女はキレイだった』（2015年）、『キム秘書はいったい、なぜ？』（2018年）。『梨泰院クラス』（2020年）などの私がハマってしまったドラマの数々。最初は全く興味がなかったのに、木野花さんと桑原裕子さんがあまりに勧めるので観始めたら沼落ち」とソジュンの出演作を挙げ、ハマったきっかけを明かしている。
また「実際にお会いしたらさらに好きになりました。何という自然体。まるで演劇学校の同級生だったような雰囲気」と綴り「今度何か一緒にやりましょう！と言ったら『ぜひ』とのこと」とソジュンとの会話を回想。「締め切りの原稿も出さず、ライブの練習もあったのに、ファンミーティング、神席で拝見させていただきました」と3月7日に神奈川・ぴあアリーナMMで開催されたソジュンと韓国女優のキム・ユジョン（Kim You Jung）のスペシャルファンミーティング「C2U with Park Seo Jun ＆ Kim You Jung in Japan 〜Special Fan-Meeting〜」を満喫したことも伝えている。
この投稿には「ファンの顔になってる」「羨ましい」「身長差素敵」「距離が近すぎてドキドキ」「好きオーラが溢れてる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆渡辺えり、パク・ソジュンとの2ショットを公開
◆渡辺えりの投稿に反響
