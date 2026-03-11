ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通情報】東名阪 蟹江IC～弥富IC 事故のため下り線通行止め… 【交通情報】東名阪 蟹江IC～弥富IC 事故のため下り線通行止め（11日午後1時時点） 【交通情報】東名阪 蟹江IC～弥富IC 事故のため下り線通行止め（11日午後1時時点） 2026年3月11日 12時57分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 東名阪は事故のため、きょう午後0時45分から「蟹江IC～弥富IC」の下り線で、通行止めとなっています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も ホームから転落した妊婦… 救ったのは高校生 ｢ためらいなかった｣ 電車到着5分前の“救出劇” SNSを通じて奇跡の再会 ロブスターを“伊勢海老”として販売 伊勢海老を名乗れるのは世界で1種類｢イセエビ科イセエビ属イセエビ｣のみ 伊勢志摩みやげセンター王将 三重 関連情報（BiZ PAGE＋） 思いやり, 床暖房, 在宅医療, 沖縄, 老後, 墓, 老人ホーム, 明治大学, フローリング, 鎌倉