【日本ゴールドディスク大賞】HANAが新人部門（邦楽）で大賞 洋楽はKATSEYE、アジアはTWS
日本レコード協会が11日、『第40回 日本ゴールドディスク大賞』の受賞作品・アーティストを発表した。新人アーティストに贈られる「ニュー・アーティスト・オブ・ザ・イヤー」（邦楽）は、HANAが受賞した。
【写真】『第40回日本ゴールドディスク大賞』主な受賞者・作品
HANAは「ベスト5ニュー・アーティスト」（邦楽）、デビュー曲「ROSE」が「ベスト5ソング・バイ・ストリーミング」も受賞した。
「ニュー・アーティスト・オブ・ザ・イヤー」の洋楽はKATSEYE、アジアはTWSが選ばれた。主な受賞者・作品は以下のとおり。
■『第40回日本ゴールドディスク大賞』主な受賞者・作品
▼アーティスト・オブ・ザ・イヤー
【邦楽】Snow Man（4回目）
【洋楽】ザ・ビートルズ（10回目）
▼ベスト・エイジアン・アーティスト
【アジア】Stray Kids（初受賞）
▼ベスト・演歌／歌謡曲・アーティスト
松田聖子
▼ニュー・アーティスト・オブ・ザ・イヤー
【邦楽】HANA
【洋楽】KATSEYE
【アジア】TWS
▼ベスト・演歌／歌謡曲・ニュー・アーティスト
中村唯人
▼アルバム・オブ・ザ・イヤー
【邦楽】『THE BEST 2020 - 2025』（Snow Man）
【洋楽】『メイヘム』（レディー・ガガ）
【アジア】『Hollow』（Stray Kids）
▼シングル・オブ・ザ・イヤー
「THE WINTER MAGIC」（INI）
▼ミュージック・ビデオ・オブ・ザ・イヤー
【邦楽】『Snow Man Dome Tour 2024 RAYS』（Snow Man）
【洋楽】『ピンク・フロイド・アット・ポンペイ』（PINK FLOYD）
【アジア】『Stray Kids Fan Connecting 2024 “SKZ TOY WORLD”』（Stray Kids）
▼ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ダウンロード
【邦楽】「Plazma」（米津玄師）
【洋楽】「like JENNIE」（JENNIE）
【アジア】「Golden」（HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast）
▼ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ストリーミング
【邦楽】「IRIS OUT」（米津玄師）
【洋楽】「アブラカタブラ」（レディー・ガガ）
【アジア】「Golden」（HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast）
■日本ゴールドディスク大賞
一般社団法人 日本レコード協会が1987年に制定し、以降毎年、当該年度のレコード産業の発展に大きく貢献したアーティストおよび作品を顕彰するもの。選考基準は「CD、音楽ビデオ等の正味売上実績（総出荷数から返品数を差し引いたもの）と音楽配信の売上実績、ストリーミング再生実績」。『第40回 日本ゴールドディスク大賞』は2025年1月1日〜12月31日の売上実績に基づき各賞を授与した。
