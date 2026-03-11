【日本ゴールドディスク大賞】米津玄師が配信部門で強さ見せる 6冠を達成
日本レコード協会が11日、『第40回 日本ゴールドディスク大賞』の受賞作品・アーティストを発表した。米津玄師の「Plazma」が「ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ダウンロード」（邦楽）、「IRIS OUT」が「ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ストリーミング」（邦楽）に輝いた。
さらに「Plazma」は「ベスト3ソング・バイ・ダウンロード」、「IRIS OUT」は「ベスト5ソング・バイ・ストリーミング」を受賞。「BOW AND ARROW」も「ベスト3ソング・バイ・ダウンロード」を受賞し、計6冠。配信部門で強さを見せた。主な受賞者・作品は以下のとおり。
■『第40回日本ゴールドディスク大賞』主な受賞者・作品
▼アーティスト・オブ・ザ・イヤー
【邦楽】Snow Man（4回目）
【洋楽】ザ・ビートルズ（10回目）
▼ベスト・エイジアン・アーティスト
【アジア】Stray Kids（初受賞）
▼ベスト・演歌／歌謡曲・アーティスト
松田聖子
▼ニュー・アーティスト・オブ・ザ・イヤー
【邦楽】HANA
【洋楽】KATSEYE
【アジア】TWS
▼ベスト・演歌／歌謡曲・ニュー・アーティスト
中村唯人
▼アルバム・オブ・ザ・イヤー
【邦楽】『THE BEST 2020 - 2025』（Snow Man）
【洋楽】『メイヘム』（レディー・ガガ）
【アジア】『Hollow』（Stray Kids）
▼シングル・オブ・ザ・イヤー
「THE WINTER MAGIC」（INI）
▼ミュージック・ビデオ・オブ・ザ・イヤー
【邦楽】『Snow Man Dome Tour 2024 RAYS』（Snow Man）
【洋楽】『ピンク・フロイド・アット・ポンペイ』（PINK FLOYD）
【アジア】『Stray Kids Fan Connecting 2024 “SKZ TOY WORLD”』（Stray Kids）
▼ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ダウンロード
【邦楽】「Plazma」（米津玄師）
【洋楽】「like JENNIE」（JENNIE）
【アジア】「Golden」（HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast）
▼ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ストリーミング
【邦楽】「IRIS OUT」（米津玄師）
【洋楽】「アブラカタブラ」（レディー・ガガ）
【アジア】「Golden」（HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast）
■日本ゴールドディスク大賞
一般社団法人 日本レコード協会が1987年に制定し、以降毎年、当該年度のレコード産業の発展に大きく貢献したアーティストおよび作品を顕彰するもの。選考基準は「CD、音楽ビデオ等の正味売上実績（総出荷数から返品数を差し引いたもの）と音楽配信の売上実績、ストリーミング再生実績」。『第40回 日本ゴールドディスク大賞』は2025年1月1日〜12月31日の売上実績に基づき各賞を授与した。
