羽生結弦、顔出しでメッセージ寄せる SNS反響「魂の揺さぶりが、祈りや感謝が、優しく温かく澄みわたるように伝わってきましたよ！」
プロフィギュアスケーターの羽生結弦が座長を務めるアイスショー「東和薬品 presents 羽生結弦 notte stellata 2026」のX公式アカウントが11日までに更新され、羽生が顔出しでメッセージを寄せた。
【写真】「魂の揺さぶりが伝わってきました」顔出しでメッセージ寄せた羽生結弦
投稿では「皆さま、遅い時間に恐れ入ります… 座長からのメッセージです」とし、ホワイトボードにメッセージを書いた羽生の写真を投稿した。
羽生は「notte stellata2026 ありがとうございました!!!」とメッセージを寄せた。
この投稿には「大成功おめでとうございます」「今生かされている命を大切にして頑張って生きて行きます」「魂の揺さぶりが、祈りや感謝が、優しく温かく澄みわたるように伝わってきましたよ！」などのコメントが寄せられている。
【写真】「魂の揺さぶりが伝わってきました」顔出しでメッセージ寄せた羽生結弦
投稿では「皆さま、遅い時間に恐れ入ります… 座長からのメッセージです」とし、ホワイトボードにメッセージを書いた羽生の写真を投稿した。
羽生は「notte stellata2026 ありがとうございました!!!」とメッセージを寄せた。
この投稿には「大成功おめでとうございます」「今生かされている命を大切にして頑張って生きて行きます」「魂の揺さぶりが、祈りや感謝が、優しく温かく澄みわたるように伝わってきましたよ！」などのコメントが寄せられている。