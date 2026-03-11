羽生結弦、顔出しでメッセージ寄せる SNS反響「魂の揺さぶりが、祈りや感謝が、優しく温かく澄みわたるように伝わってきましたよ！」

羽生結弦、顔出しでメッセージ寄せる SNS反響「魂の揺さぶりが、祈りや感謝が、優しく温かく澄みわたるように伝わってきましたよ！」