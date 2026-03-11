三代目 J SOUL BROTHERSの山下健二郎（40）が11日、都内で「スーパー麺」の新アンバサダー就任発表会見に出席した。

「スーパー麺」は、玄米を使ったグルテンフリーのヌードル。商品にちなんで、健康を意識したマイルールを聞かれると「最近早起きするようになった。20代のころは、昼間に寝て夜中に起きるみたいに、生活が結構バラバラだったんですけど、30代に入って、特に後半からは健康面や時間帯を意識するようになって、朝ご飯は必ず食べるようになりましたね」と回答。「そうすると一日の活力になって、凄く健康的で、今まで重たかった体が軽くなったような感じ」と朝型生活による変化を伝えた。

よく料理をするといい、自身が再生させた古民家でメンバーに“キャンプ飯”を振る舞ったことも。「広いウッドデッキでたき火をしながらみんなで料理を作って食べたんですけど、天気も良くて、みんなで外でほのぼのしながら食べたのが印象に残ってますね」と振り返った。

“一緒に料理をしてみたいLDHのメンバーは？”との質問には、後輩グループ「FANTASTICS」の澤本夏輝を指名。「料理が好きで、中でも麺類が好きなんですよ。全国いろんな麺を食べてて、僕もオススメのラーメン屋さんだったり聞いてるんですけど、彼にスーパー麺で何か自分でオリジナルで作ってもらって発案して教えてもらいたい」と期待した。